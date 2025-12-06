Пенсии украинцам пересчитают: названы новые размеры выплат

В Украине с 1 января 2026-го минимальная пенсия вырастет с 2361 грн до 2 595 грн, то есть на 234 грн. Максимальная пенсия при этом вырастет с 23 610 до 25 950 грн.

Об этом сообщает издание На пенсии. Традиционно от прожиточного минимума зависит ряд надбавок. Ветеранам к основной пенсии доплачивают надбавки в размере от 10 до 50% прожиточного минимума, в зависимости от статуса.

Также в размере от 20 до 40% прожиточного минимума устанавливается пенсия за особые за слуги перед Украиной, а дополнительная пенсия за особые заслуги перед Родиной устанавливается в размере 70% прожиточного минимума.

Отдельная тема – доплата за сверхнормативный стаж. В некоторых случаях она также зависит от размера прожиточного минимума (но не во всех). За каждый год сверхурочного стажа пенсия увеличивается на 1% от основного размера пенсии, но не более чем на 1% от минимальной пенсии, то есть от прожиточного минимума. Итак, сегодня максимальный размер доплаты за 1 год сверхнормативного стажа составляет 23,61 гривни, а будет составлять 25,95 грн. Здесь, очевидно, рост будет неощутимым. И это те примеры, где пенсии с нового года увеличатся у некоторых пенсионеров всего на несколько гривен.

Также от прожиточного минимума зависит размер надбавки к пенсии почетным донорам – 10%. Однако эти проценты берут не от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2361 грн), а от прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. С 1 января такой прожиточный минимум вырастет с нынешних 2920 грн до 3 209 грн. Таким образом, размер надбавки вырастет на 28,90 грн– с 292 до 320, 9 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с января 2026-го минимальная пенсия вырастет на 234 грн – до 2 595 грн. В то же время максимальная пенсия вырастет на 2,3 тыс. грн – до 25 950 грн. Кроме того, в следующем году, в марте, проведут индексацию пенсий (примерно на 15%).

