Пенсии перестанут платить тем, кто не выполнит одно условие: названы дата и правило

В Украине для получения выплат в 2024 году внутренне перемещенные лица до 31 марта текущего года должны пройти идентификацию в АО Ощадбанк или в Пенсионном фонде Украины. Без идентификации пенсии выплачивать перестанут.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины. В случае непрохождения идентификации до 31.03.2024 пенсия не будет выплачиваться, а будет накапливаться на расчетном счете пенсионера до момента прохождения им идентификации. После прохождения пенсию будет перечислен на счет пенсионера с месяца, в котором прекратилось финансирование выплаты.

Пройти идентификацию можно следующими способами:

Лично: обратиться в отделение АО "Ощадбанк" или в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины с документом, удостоверяющим личность (паспорт гражданина Украины).

Через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія. Подпись" ("Дія ID"), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг.

С помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе Пенсионного фонда Украины.

В зарубежном дипломатическом учреждении Украины получить документ, удостоверяющий, что физическое лицо живое, если пенсионер из числа ВПЛ находится за границей.

Оригинал удостоверения вместе с заявлением можно направить по почте заказным письмом или в сканированном виде – через вебпортал Пенсионного фонда Украины с использованием средств квалифицированной электронной подписи.