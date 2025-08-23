OBOZ.UA нашел теневую империю из тысячи компаний и "лося-иностранца", который поставлял автономера всем украинцам: неожиданные детали

Компания, которая выиграла у Сервисного центра МВД тендеры на сотни миллионов гривен, теперь официально принадлежит жителю небольшого городка в Узбекистане. Новый владелец известной в узких кругах компании "Автомотознак", вероятно, – "лось-иностранец" (подставные лица-иностранцы, которые оформляют на себя в Украине проблемные активы). Сразу после переоформления на иностранца фирма получила космические штрафы от АМКУ за сговор при проведении торгов.

А накануне полиция расследовала организацию коррупционной схемы, которая, по версии следствия, должна была помочь "Автомотознаку" выигрывать в государственных торгах.

OBOZ.UA исследовал деятельность "Автомотознака", поговорил с бывшими официальными владельцами ООО и обнаружил огромную серую империю. Созданная система позволяет дельцам покупать вроде бы надежные компании, выигрывать в государственных тендерах, а затем переоформлять проблемные активы на иностранцев и не платить долги.

Что удалось установить:

"Автомотознак" выиграл государственные тендеры (в основном у Сервисного центра МВД) более чем на 500 млн грн. Основное количество тендеров – до 2022-го;

Основное количество тендеров – до 2022-го; в полиции расследовали коррупционную схему с участием своих коллег, которая якобы помогала "Автомотознаку" и еще ряду компаний выигрывать тендеры Сервисного центра МВД на поставку автономеров без реального конкурса;

без реального конкурса; АМКУ установил, что "Автомотознак" выигрывал тендеры с нарушением закона. На компанию наложили штрафы размером в десятки миллионов гривен;

накануне наложения штрафа Владимир Волынчук переоформил компанию на узбека Улугбека Киргизбоева. Вероятно, последний – "лось-иностранец" (иностранцы, на которых оформили в Украине от 30 проблемных компаний);

(иностранцы, на которых оформили в Украине от 30 проблемных компаний); Волынчук купил "Автомотознак" у Владимира Пальчика и Валерия Резника. Эти двое – основатели целой империи: Пальчик основал почти 2 тыс. компаний, а Резник – более 1,6 тыс;

сразу после покупки компании она начала выигрывать в огромных тендерах;

14 августа 2025-го на "Автомотознак" открыли уже третье исполнительное производство;

на "Автомотознак" открыли уже третье исполнительное производство; имена реальных бенефициаров этой схемы могут шокировать.

Улугбек и его штрафы: как компания, которая изготавливала украинцам автономера, досталась "лосю-иностранцу"

Житель городка Косонсой в Узбекистане Улугбек Киргизбоев – владелец (по меньшей мере на бумаге) более 30 компаний в Украине. Он яркий пример "лося-иностранца". Все оформленные на него компании – проблемные активы, от которых, вероятно, спешно пытались избавиться бывшие владельцы.

Улугбек в 2023-м официально стал владельцем компании "Автомотознак". Эта фирма выигрывала тендеры на сотни миллионов гривен на поставку автомобильных номеров Сервисному центру МВД. А сейчас она должна бюджету десятки миллионов гривен неуплаченных штрафов. Потому что, оказывается, эти тендеры проходили нечестно (АМКУ обнаружили нарушения закона "О защите экономической конкуренции").

Харьковчанин Владимир Волынчук 12 декабря 2023-го переоформил "Автомотознак" на Улугбека Кургизбоева, а уже 28 декабря, то есть меньше чем через две недели, Антимонопольный комитет оштрафовал ООО "Автомотознак" и ООО "Светофор" на 20,6 млн грн. Как установили в АМКУ, две эти компании устроили схему на тендерах Главного сервисного центра МВД. Речь идет о закупках на общую сумму 920,2 млн грн (о самих закупках расскажем чуть позже).

И это далеко не единственное дело АМКУ, в котором фигурирует "Автомотознак". В декабре прошлого года к упомянутым компаниям присоединился "Завод "Динамо-Силейр". На этот раз штраф составил 32,4 млн грн. "Главный сервисный центр МВД и Региональный сервисный центр МВД в г. Киеве проводили торги на закупку государственных номерных знаков для транспортных средств, общая ожидаемая стоимость торгов составляла более 600 млн грн. При рассмотрении дела АМКУ установил, что ответчики действовали не самостоятельно, а согласовывали свое поведение, благодаря чему конкуренция между ними была устранена", – говорится в сообщении АМКУ.

Но каким бы ни был штраф, тех, кто владел компанией, это не пугает. Потому что сейчас ОООка принадлежит гражданину Узбекистана, а он платить не собирается. Буквально неделю назад, 14 августа 2025-го, на "Автомотознак" открыли уже третье исполнительное производство. Пытаются принудительно взыскать штрафы АМКУ, но тщетно. Уставный капитал компании – 100 грн, никакими активами она не владеет, а официальный владелец (он же директор) – "лось" из Узбекистана.

Кто переоформил "Автомотознак" на узбека. Знакомьтесь: Владимир Волынчук

"Автомотознак" создали еще в 2016-м, однако тогда эта ООО называлась "Делия Корпорейтед". Вскоре компанию переименовали в "Автомотознак". В 2019-м фирма начала выигрывать государственные тендеры на поставку автономеров Сервисным центрам. И в этом же году компанию возглавил Владимир Волынчук.

Согласно данным Youcontrol, в 2019-м компания выиграла тендеры на 7,9 млн грн, в 2020-м – уже на 66,1 млн грн, в 2021-м – на 185,6 млн грн. Затем бюджетных средств закончился в 2022-м. Вполне возможно, что из-за уголовного производства, которое полиция начала в конце 2021-го и так и не довела до завершения.

В материалах дела 757/61897/21-к говорится о том, что ряд компаний, в том числе "Светофор", "Сигнал-2007", "Кит Групп", "Кот 2006", "фирма Кит", "Сигнал2007", "Вторлайф", "Кит-Плюс", с помощью должностных лиц Министерства инфраструктуры создали коррупционную схему. Организатор схемы фактически контролировал все закупки номерных знаков сервисными центрами.

"Организатор по предварительному сговору с должностными лицами Министерства инфраструктуры, руководителями субъектов частного права и другими участниками (бывшие работники правоохранительных органов, государственных предприятий), которые способствуют в незаконной деятельности, разработали коррупционную схему обогащения собственной прибыли путем лоббирования интересов подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности при проведении закупок", – говорится в материалах дела.

OBOZ.UA удалось связаться с Владимиром Волынчуком. Если верить версии правоохранителей, он должен был бы быть в сговоре с организатором схемы, который способствовал выигрышу в целом ряде тендеров. Однако, конечно, участие Волынчука в каких-либо схемах не доказано. Волынчук заявил, что он действительно продал компанию гражданину Узбекистана. А тот факт, что через считанные дни после продажи его ООО получила миллионные штрафы, с переоформлением, как говорит Волынчук, не связано. Детали оформления сделки он не помнит. Также Волынчук утверждает, что он был реальным владельцем и теневых бенефициаров нет.

Договор с "Автомотознаком" по результатам тендеров подписывал на тот момент первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов. Сейчас он работает в Уктрансбезопасности. OBOZ.UA обратился в МВД с просьбой объяснить, проводили ли они внутреннюю проверку с целью установить, были ли нарушения при проведении тендеров с участием "Автомотознак" и на каком этапе находится расследование дела 757/61897/21-к.

Как "Автомотознак" получил Волынчук: OBOZ.UA удалось найти теневую империю

Компания "Автомотознак" до переименования несколько лет принадлежала Владимиру Пальчику и Валерию Резнику. Эти имена хорошо знают корпоративные юристы. Пальчик основал 1996 компаний, а Резник – 1684. Это аномальные цифры.

Даже если только часть из этих компаний сейчас функционирует и имеет небольшой доход, Резник и Пальчик должны были бы быть в списке Forbes. OBOZ.UA удалось связаться с Валерием Резником. Он не помнит, основывал ли "Автомотознак", но сразу же отметил, что компания была переименована, потому что с таким названием среди его ООО быть не могло. Действительно, при регистрации для большинства компаний Резник и Пальчик выбирают с нейтральными названиями: "Латерс Корпорейт", "Дейлор Консалт", "Делия Корпорейтед". Уже новые владельцы этих и сотни других ООО меняли названия на те, которые соответствовали их деятельности.

Также Резник отметил, что он не является подставным лицом, мол, компании легально открывал и ничего не нарушал. OBOZ.UA пообщался с несколькими корпоративными юристами. Некоторые из них утверждают, что хорошо знакомы с деятельностью Резника и Пальчика.

"Это такой бизнес. Вам надо ООО для чего-то, но если самому создавать, то это долго и она будет "голой". А вам надо, чтобы это был плательщик НДС, чтобы была какая-то история. Тогда можно купить хорошую ООО у таких людей. В этом нет ничего незаконного", – объясняет собеседник OBOZ.UA на условиях анонимности. Подтвердить, что Пальчик и Резник торгуют ООО, не удалось.

Однако OBOZ.UA удалось установить, кто на самом деле может стоять за организацией схемы с поставками автомобильных номеров. Подробнее об этом, а также о других клиентах "лося-иностранца", читайте вскоре в следующих материалах. Если вы знаете больше, пишите нам на почту [email protected].