Не расточительность, а инвестиция: депутат из Кропивницкого купил во время войны часы на 1 млн грн

Депутат из Кропивницкого в 2023 году приобрел две пары часов общей стоимостью более 1 млн гривен. Впрочем, сам политик назвал это инвестицией во время войны.

Дорогие покупки указаны в декларации Андрея Табалова за 2024 год: позолоченные часы Rolex он приобрел за 408,5 тыс. в сентябре, а платиновый Patek Philippe SA за 570,3 тыс. в октябре. Они пополнили коллекцию политика, в которой уже есть часы Richard Mille, Omega и Hublot (еще три пары часов от Rolex и Chopard имеет его жена Ксения).

Сам городской депутат объяснил, что таким образом хранит деньги во время инфляции. "Налоги с доходов уплачиваю в полном объеме, поэтому считаю, что нравственно сегодня много работать, честно зарабатывать, иметь возможность инвестировать и помогать ВСУ, что делаю и всех призываю", – заявил Табалов "Слідству.Інфо ".

По его словам, благотворительные организации его семьи направили ВСУ помощь на 20 млн грн. Высокие доходы Табалова связаны с его бизнесом: в декларации указано, что он является учредителем или контролером 13 предприятий.

Кроме того, за время войны Андрей Табалов получил право на торговую марку и знак для товаров и услуг, а связанная с ним компания "К-Автотранс" предоставила ему право пользоваться Toyota Land Cruiser 200. Кроме того, имеет еще два автомобиля: Range Rover Sport 2019 года выпуска за 2,1 млн грн и Chevrolet Aveo SF69Y 2008 года (обе были куплены до 2022 года).

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2022 году Андрей Табалов, его отец Александр Табалов и супруга Ксения Табалова попали в скандал из-за того, что после начала полномасштабного вторжения покинули страну и поселились на Лазурном берегу. Тогда Государственное бюро расследований открыло дело по статье о незаконной переправке через государственную границу Украины.

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