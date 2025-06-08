На украинском рынке труда кадровый кризис: в МОН назвали дефицитные специальности

В Украине наблюдается острая нехватка специалистов - работодатели больше всего ищут медиков, инженеров, учителей и реабилитологов. Именно эти специальности признаны дефицитными, и государство активно поощряет молодежь поступать на соответствующие направления.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в комментарии "Украинскому радио". Прежде всего речь идет о профессиях, связанных со здравоохранением и образованием - они признаны критически важными для стабилизации общества. К наиболее востребованным относятся:

врачи всех специализаций , в частности терапевты, хирурги, педиатры, анестезиологи;

, в частности терапевты, хирурги, педиатры, анестезиологи; реабилитологи и физиотерапевты , которые помогают восстановить здоровье военным и гражданским;

, которые помогают восстановить здоровье военным и гражданским; психологи , спрос на которых растет из-за роста запросов на ментальную поддержку;

, спрос на которых растет из-за роста запросов на ментальную поддержку; учителя и педагоги для всех уровней образования, включая дошкольное.

Винницкий отметил, что хотя эти специальности часто требуют высоких баллов ВНО и сложного обучения, именно они являются базой для нормального функционирования страны в условиях войны и послевоенного восстановления. Второй категорией дефицитных направлений стали инженерно-технические профессии, которые прямо влияют на физическое восстановление страны. Среди них:

строительство и архитектура , которые играют ключевую роль в восстановлении разрушенных городов;

, которые играют ключевую роль в восстановлении разрушенных городов; энергетика – учитывая уязвимость критической инфраструктуры;

– учитывая уязвимость критической инфраструктуры; механическая инженерия, инженерия транспорта, инженерия БПЛА и авиационные специальности, которые актуальны как для гражданского, так и для оборонного сектора.

Минобразования уже работает над увеличением бюджетных мест для этих специальностей и предоставляет грантовую поддержку для контрактников. Это делается с целью создания кадрового резерва для послевоенного восстановления.

Вместе с тем члены правительства обращают внимание на опасную тенденцию, что низкий интерес поступающих к классическим фундаментальным наукам, таким как физика, химия, биология, геодезия, экология. Эти направления остаются без внимания большинства абитуриентов, несмотря на то, что они критически важны для развития науки, образования и государственного управления.

"Абитуриенты выбирают модные, но уже перенасыщенные специалистами направления, несмотря на потребности страны", – отмечает Винницкий. Министерство призывает молодежь делать сознательный выбор с учетом актуальных потребностей Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине по состоянию на первый квартал 2025-го средняя зарплата составляет 23 460 грн. За год она выросла на 24,1%, при том в целом ряде отраслей наблюдаются значительно более быстрые темпы пересчета заработных плат.

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