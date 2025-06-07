Названы новые размеры зарплат в Украине: кто и сколько зарабатывает

В Украине по состоянию на первый квартал 2025-го средняя зарплата составляет 23 460 грн. За год она выросла на 24,1%, при этом в целом ряде отраслей наблюдаются значительно более быстрые темпы пересчета заработных плат.

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Об этом говорится в данных Государственной службы статистики. Быстрее всего растут зарплаты в авиационном транспорте. И хотя сейчас гражданская авиация не работает, украинские специалисты и авиакомпании работают за рубежом, также часть сотрудников работает над сохранением инфраструктуры. За год в авиационном транспорте зарплаты выросли на 51,4% и достигли отметки в 52,5 тыс. грн. На втором месте оказались аграрии (отрасль сельское, лесное и рыбное хозяйство). В среднем за год зарплата выросла на 42,7% и достигла 21,4 тыс. грн.

Также зарплаты выросли и в строительстве - в третьем квартале этого года по сравнению с третьим кварталом прошлого года на 35,29% - до 19,7 тыс. грн. В сельском хозяйстве и строительстве уже длительный период наблюдается значительный дефицит кадров, что также стимулирует работодателей к увеличению заработных плат.

Единственная отрасль, в которой средняя зарплата за год снизилась - водный транспорт. Год назад специалисты этой отрасли зарабатывали примерно на 6% больше. Также крайне низкий темп роста зарплат в образовании (на 13,1% до 14,3 тыс. грн) и в здравоохранении (зарплата выросла на 12,5% до 17 тыс. грн).

Информация и телекоммуникации - 65 579 грн

Авиационный транспорт - 52 561 грн

Финансовая и страховая деятельность - 50 289 грн

Профессиональная, научная и техническая деятельность - 30 868 грн

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 28 902 грн

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование - 28 184 грн

Предоставление других видов услуг - 26 334 грн

Промышленность - 26 183 грн

Водный транспорт - 24 504 грн

Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 23 897 грн

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство - 21 413 грн

Операции с недвижимым имуществом - 20 773 грн

Строительство - 19 699 грн

Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания - 18 774 грн

Временное размещение и организация питания - 17 926 грн

Здравоохранение и предоставление социальной помощи - 17 070 грн

Искусство, спорт, развлечения и отдых - 16 101 грн

Образование - 14 307 грн

Какую статистику показывают кадровые порталы

Согласно данным work.ua, по состоянию на июнь 2025 года средняя зарплата составляет 25 тыс. грн. В то же время в небольших городах эта цифра может быть значительно ниже, чем в среднем по стране. Больше всего за год выросли зарплаты у методологов, инвестиционных аналитиков и некоторых программистов. В частности, заработки методологов, которые разрабатывают стандарты, методики и инструкции для бизнес-процессов, взлетели на 112% до 35 тыс. грн.

"В среднем "Методолог" в Украине зарабатывает 35 000 грн. Это на 112% больше, если сравнивать с июнем прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 28 вакансий, размещенных на Work.ua с заголовком "Методолог" за последние 3 месяца", - отмечают аналитики.

У кого больше всего выросли зарплаты:

Методолог - 35 000 грн (+112%)

Инвестиционный аналитик - 50 000 грн (+82%)

Программист Java - 62 500 грн (+79%)

Внутренний аудитор - 50 000 грн (+79%)

Тим лид - 66 500 грн (+66%)

Зоотехник - 27 500 грн (+57%)

Медиабайер - 65 000 грн (+53%)

Экономист отделения банка - 32 000 грн (+52%)

Начальник транспортного отдела - 37 500 грн (+50%)

Ортодонт - 60 000 грн (+50%)

Отметим, количество вакансий за год снизилось на 5%. Среди городов традиционно по уровню зарплат на первом месте оказался Киев, где в среднем платят 29 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Таким образом, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет - 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет - 7925,62 грн.

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