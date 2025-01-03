На пенсию смогут выйти не все: требования ужесточились с 1 января 2025-го, работать придется дольше

В Украине с 2025-го в рамках реформы, принятой еще в 2017-м, повысили требования для выхода на пенсию в 60 и 63 года. Теперь для того чтобы получить выплату вовремя, нужно иметь от 32 лет стажа (было от 31 года).

Видео дня

Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Требования для ухода на пенсию в 63 года выросли с 21 до 22 лет стажа.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для ухода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для ухода на пенсию в 65 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Как проверить, хватает ли стажа?

Чтобы узнать свой пенсионный возраст, нужно посчитать стаж и сравнить с требованиями для выхода на пенсию. Например, если в этом году вам исполняется 60, то нужно иметь не менее 32 лет стажа, если вы успели заработать от 22 до 31 лет стажа включительно, то придется работать до 63. Если у вас меньше 22 лет стажа, то пенсию можно будет получить только в 65 лет.

Правда, закон позволяет вам докупать стаж (стоимость каждого месяца – 44% от минимальной зарплаты). На сегодня это 3520 грн за каждый месяц стажа. К примеру, если у вас есть 30 лет стажа, то за один год придется доплатить 42,2 тыс. грн.

Свой стаж (правда, только после 2004 года) можно посмотреть на портале ПФУ. Здесь можно пройти верификацию через действие или свой банк и в личном кабинете проверить и ориентировочную дату выхода на пенсию, и ориентировочный размер пенсии, и свой стаж. Если есть стаж до 2004 года, его следует считать, например, по данным трудовой книжки.

Некоторые украинцы выходят на пенсию раньше. Что изменится?

В 2019-м около 25% украинцев, согласно статистике, использованной аналитиками OECD, выходили на пенсию до 60 лет. В 2023-м их количество снизилось до 11%. Право на раннюю пенсию имеют представители ряда профессий: прокуроры, силовики, судьи и другие. К примеру, средний выход на пенсию для прокурора – 47 лет.

После реализации пенсионной реформы правила ужесточать не будут. Даже напротив. С 1 января 2028 года выйти на пенсию можно будет в любом возрасте при наличии 40 лет стажа. Кроме того, если сейчас на пенсию могут не выйти те, у кого меньше 15 лет стажа даже в 65 лет, то по новым правилам можно будет иметь меньше, однако при условии, если зарплата не меньше указанного уровня.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!