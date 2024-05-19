Могут ли украинцы изменить дату получения пенсии: разъяснение от ПФУ

Украинцы получают пенсионные выплаты с 4 по 25 число каждого месяца в соответствии с четко определенным графиком. Возможность изменить дату получения пенсии предоставляется очень редко, особенно в случаях, когда речь не идет о приоритетных категориях пенсионеров.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). "Дата выплаты устанавливается при назначении пенсии, о чем пенсионер информируется в обязательном порядке", – говорится в сообщении.

Дата для каждого лица устанавливается при назначении пенсии в зависимости от его статуса. В первую очередь выплаты получают следующие пенсионеры:

лица с инвалидностью в результате войны;

в результате войны; участники боевых действий;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;

перед Родиной; члены семей погибших.

Затем выплачиваются обычные пенсии по инвалидности и по возрасту для неработающих граждан. На последнем месте – дать выплаты для работающих пенсионеров.

График выплаты пенсий по почте устанавливается с учетом места жительства лица, а через банки – согласно графику перечисления средств с равномерным распределением пенсионных средств. Согласно этому, банки засчитывают средства на счета пенсионеров не позднее следующего рабочего дня после их поступления от органов ПФУ.

Пенсионерам очень редко предоставляется возможность изменить дату получения пенсий, даже если их статус меняется. Такое решение Пенсионный фонд принимает исключительно в случаях приоритетных категорий пенсионеров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с минимальной зарплатой в 8 тыс. грн и с 35 годами стажа можно рассчитывать на пенсию, размер которой составляет всего 2 255 грн. Размер выплаты зависит от нескольких характеристик.

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