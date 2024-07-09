Минимальные зарплаты и пенсии украинцев могут спасти от заморозки: что предложил "слуга народу"

Если в Украине заморозят показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума, к которому привязан размер пенсии, это сильно отразится на работниках бюджетной сферы. В связи с этим индексацию для таких показателей предлагают оставить, что позволит назначить минимальную зарплату в 2025 году на уровне 8780 грн.

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Об этом говорится в предложении главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Он напомнил, что фиксация размеров прожиточного минимума, минимальной заработной платы и оплаты труда работников бюджетной сферы в 2025-2027 годах на уровне 2024 года из-за инфляции сократит реальный размер выплат более чем на 30%.

"Наиболее остро это предложение ударит по работникам бюджетной сферы (в частности, образования и медицины), где и на сегодняшний день наблюдается связанный с крайне низким уровнем оплаты труда значительный дефицит кадров, который с большой вероятностью при условии фиксации зарплат на уровне декабря 2024 года только усилится", – подчеркнул Гетманцев.

Если заморозить социальные стандарты и гарантии, это углубит и без того значительный разрыв в доходах населения (прежде всего работающего) с государствами ЕС, также поставит под сомнение реализацию задачи по возвращению в Украину беженцев, отметил нардеп. Также он опасается, что это будет стимулировать дальнейший отток украинцев за границу после завершения войны и открытия границ.

Учитывая это, он предложил зафиксировать такое увеличение размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2025-2027 годах:

Показатель 2025 год 2026 год 2027 год Минимальная заработная плата, грн 8780 9650 10420 Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц для: детей до 6 лет, грн 2812 3090 3337 детей 6-18 лет, грн 3506 3853 4161 трудоспособных лиц, грн 3321 3650 3942 лиц, потерявших трудоспособность, грн 2590 2846 3074

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Бюджетной декларации правительства предложили заморозить минимальные зарплаты и пенсии в 2025-2027 годах. Вместе с тем в следующем году ожидается значительная девальвация гривни. Доллар может подорожать более чем на 10% и достичь отметки в 45 грн/$.

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