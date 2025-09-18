Минимальная пенсия в Украине изменится с 2026-го: на что рассчитывать

В 2026 году в Украине планируют повысить минимальную пенсию. В проекте бюджета-2026 прописали этот социальный стандарт на уровне 2 595 грн, что всего на 234 грн больше чем в этому году. Максимальная пенсия соответственно увеличится с 23 610 до 25 950 грн.

При этом следует учитывать, что разные категории пенсионеров могут получать разные минимальные выплаты. OBOZ.UA рассказывает, какими могут быть эти суммы в 2026-м.

Размер минимальной пенсии 2026

Минимальная выплата как соцстандарт для пенсионеров по возрасту составит, согласно проекту госбюджета, 2 595 грн .

для пенсионеров по возрасту составит, согласно проекту госбюджета, . Это соответствует прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность .

. Сумма фактической же минимальной пенсии зависит от возраста, страхового стажа и трудоустройства.

Другая "минималка": кто получит

Украинцы, достигшие 65 лет и выполнившие требования по стажу, должны получать не менее 40% минимальной зарплаты.

В 2026 году это будет 40% от 8647 грн (сейчас – от 8000 грн). Т.е. в 2026-м указанная пенсионная выплата составит 3458,8 грн вместо нынешних 3200 грн. "Норма" стажа в таком случае составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

В Украине существуют доплаты к пенсиям по возрасту.

В случае, если выплата не достигает 10 340,3 грн (а и "минималка", и гарантированная пенсия для людей 65+, явно не дотянут до этого показателя), прибавки таковы:

– от 70 до 74 лет – 300 грн; – от 75 до 79 лет – 456 грн; – от 80 лет – 570 грн.



"Возрастные" доплаты не суммируются – можно получить только одну из них. Производятся они автоматически – обращаться в ПФУ не нужно.

Также нужно учитывать, что начисление надбавки происходит со дня достижения соответствующего возраста. То есть если пенсионер родился первого числа определенного месяца, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц, если же пенсионер родился, например, 20-го числа, то за этот месяц получит к своей пенсии доплату только за 10 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине в 2026 году, традиционно с 1 марта, проведут масштабную индексацию пенсий. Размер повышения еще не известен – окончательное решение будет принято постановлением Кабинета министров уже значительно позже.

