Компенсация аренды жилья для украинцев: почему выплаты могут отменить или не назначить

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ (внутренне перемещенные лица) будет недоступна, если арендодатель уже получает государственную помощь, а также отсутствие официальных договоров из-за "серого" рынка также делает невозможными выплаты. Средняя сумма субсидии зависит от региона, но чаще всего колеблется в пределах 3000-7000 гривен в месяц.

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О проблемах субсидии на жилье переселенцам рассказал глава Ассоциации молодых ВПО Аркадий Петросян в комментарии СМИ. С 29 января 2025 г. в Украине стартует обновленная программа субсидий для ВПЛ.

Субсидия предоставляется арендующим жилье, и размер выплат зависит от уровня дохода семьи, количества ее членов и стоимости аренды. Основное условие для получения субсидии – заключение официального договора между арендодателем и арендатором. Кроме того, семья должна отвечать определенным критериям, среди которых:

непригодные жилищные условия , например, когда площадь на человека слишком мала;

, например, когда площадь на человека слишком мала; высокая стоимость аренды, превышающая 20% дохода семьи.

На первый взгляд это выглядит как действенный механизм поддержки. Но есть важные аспекты, существенно ограничивающие доступность субсидий для многих ВПЛ.

Одной из главных проблем является то, что субсидия на аренду бездействует, если владелец квартиры уже получает какую-то другую помощь от государства. Как отмечает Петросян, большая часть арендодателей, особенно пенсионеры, имеют субсидию на оплату коммунальных услуг. Это автоматически делает арендуемое жилье непригодным для получения субсидии ВПЛ.

"Многие переселенцы пытаются найти дешевое жилье у пенсионеров, но из-за получения субсидий на коммунальные услуги владельцами квартир, ВПЛ теряют возможность оформить субсидию на аренду", - объясняет Петросян.

Еще одной серьезной проблемой является то, что большинство сделок аренды жилья в Украине официально не оформляется. Владельцы квартир не желают заключать договоры с переселенцами, даже при компенсации налогов со стороны государства. Причин несколько:

необходимость декларировать доход от аренды;

требование регистрировать жилье как объект аренды;

дополнительные бюрократические процедуры.

"Многие арендодатели не хотят выводить сделки из тени, даже если им компенсируют налоги. Это существенно ограничивает возможности ВПЛ воспользоваться программой субсидий," – отмечает активист. Чтобы мотивировать собственников жилья оформлять официальные договоры, правительство предусмотрело определенные льготы:

компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора для обычных граждан;

для ФЛП, сдающих жилье в аренду, планируется частичная компенсация единого налога.

Однако несмотря на эти меры, активность арендодателей в легализации сделок остается низкой. Это свидетельствует о том, что программа все еще не отвечает реальным вызовам рынка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с января 2025 все субсидии и коммунальные льготы будут предоставляться по единым правилам и только тем семьям, чем совокупный доход не позволяет самостоятельно платить за коммунальные услуги. Исключение сохранили только для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

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