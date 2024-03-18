Какую валюту запрещено покупать: в ПриватБанке рассказали о важных правилах

В Украине еще с 24 февраля 2022-го запрещено банкам и обменникам проводить операции с российским рублем. Также действуют определенные ограничения и на сделки с долларом.

Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на сайте ПриватБанка. "Операции с российским рублем запрещены в соответствии с требованиями НБУ (постановление Правления НБУ №18 от 24.02.2022 "О работе банковской системы в период введения военного положения")", – объяснили в банке.

Операции покупки иностранной валюты (в том числе доллара) производятся без ограничения. Если же сумма покупаемой у клиента валюты больше 400 000 грн (в экв.), то клиент должен предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств, и пройти идентификацию. Это, например, может быть декларация или информация о размере официального дохода.

Операции по продаже наличной валюты клиентам осуществляются в объеме ранее купленной наличной валюты в отделении банка. Если же покупаемая клиентом сумма валюты больше 400 000 грн (в экв.), то клиент должен предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств, и пройти идентификацию.

Снятие валюты с карты происходит с таким ограничением:

В гривне – 100 тыс. грн в день.

В валюте счета – 100 тыс. грн (в экв.) в день.

Банки имеют право выдать старые доллары

Украинцы на профильных порталах и соцсетях жалуются на доллары, которые им выдают в обменниках и кассах банков. Так, клиентам предлагают валюту 1996 года выпуска, имеющую признаки умеренного износа.

Как говорится в разъяснении НБУ, уполномоченные учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств, и не имеют признаков значительного износа.

"В случае отказа обменивать валюту на основании года выпуска Национальный банк готов принимать обращения от граждан для проведения соответствующих проверок. Если во время проверки будут выявлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, к нарушителям будут применяться адекватные меры воздействия", – объясняют в НБУ.

Как ранее писал OBOZ.UA, ПриватБанк имеет право снять со счета клиента до 50% от заработка. Это касается тех случаев, когда украинец взял кредит у банка и вовремя его не погасил.

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