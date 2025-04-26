Какую можно получить пенсию со средней зарплатой и полным стажем: названа точная сумма

В Украине со средней зарплатой и полным стажем можно заработать на пенсию размер которой составляет 5269,9 грн. Для такой выплаты нужно платить единый соцвзнос со средней зарплаты (на сегодня составляет 18 589 грн).

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Как подсчитал OBOZ.UA, если есть 40 лет стажа и на протяжении всей карьеры получать среднюю зарплату, пенсия в 2025-м составит 6022,8 грн. Значительно увеличится выплата вместе с ростом зарплаты.

Например, если вы получали не среднюю зарплату, а зарплату, которая на 50% выше средней (на сегодня это 27 883 грн), то размер пенсии будет составлять 7904,9 грн при условии, если у вас есть 35 лет стажа. С такой зарплатой и 40 лет стажа можно получать пенсию в размере 9034,2 грн.

Об этом говорится в данных Опендатабот. 10,34 млн. пенсионеров получают выплаты от государства. Пока почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать – 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров около 6257 грн. Для сравнения, средняя пенсия по стране – 5851 грн., или 141$.

У 43% пенсионеров в Украине выплаты меньше 100 долларов. Более половины из них вообще получают 66 долларов или 2760 грн в месяц. 25,6%, или 2,64 млн. пенсионеров получают от 5000 до 10 000 грн. Средняя пенсия в этой группе составляет 6860 грн, или 165$.

Отметим, в Украине 10,8 млн вкладчиков (это 39% экономически активного населения, остальные работают в тени или не работают вовсе). По последним данным ПФУ, средняя зарплата, по которой платят взносы, составляет 15 433 (это информация еще за март). А количество пенсионеров по состоянию на июнь – 10,26 млн. Единый социальный взнос составляет 22% зарплаты. Большинство этой суммы (но не вся) уходит на пенсии. Однако даже если представить, что все 22% будут тратить на финансирование Пенсионного фонда, хватит на среднюю пенсию в размере всего 3,5 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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