Как правильно взять кредит, чтобы не попасть в долговую ловушку: банкир дала советы украинцам

Украинцам на этапе выбора кредита следует обращать внимание на ряд важных нюансов. В частности, оформлять заем в банке не рекомендуется, если "на руках" нет хотя бы 20-30% от его общей суммы, а также нет стабильного дохода. Если не следовать этому правилу, можно столкнуться с проблемой непомерной долговой нагрузки.

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Кроме того, важно сразу понимать, какова цель кредита и как она соотносится с реальными финансовыми возможностями заемщика. Об этом OBOZ.UA рассказала директор по управлению рисками, член правления Глобус Банка Елена Ермолова.

"Не стоит кредитоваться, чтобы, например, уехать на отдых, особенно если текущие доходы не позволят погасить такой кредит в течение 1-2 месяцев. Это не настоящая цель для кредита, а только источник чрезмерных волнений о том, будут ли средства для погашения", – советует специалист.

Она считает, что кредиты могут улучшить качество жизни заемщика только в случае, когда кредитные средства получаются с целью увеличения активов и только при наличии уверенности, что будущие доходы позволят своевременно погасить все платежи. Эксперт советует потенциальным заемщикам накопить первоначальный взнос по будущему кредиту в размере не менее 20-30%.

"Кредиты на покупку собственного жилья, офиса, склада, помещения для производства продукции – это отличная возможность не тратить напрасно средства на аренду чужой недвижимости. И даже если заемщик попадет в сложные обстоятельства и не сможет платить кредит, он всегда сможет продать приобретенную за кредитные средства недвижимость. То есть он, как минимум, не останется в долгах и еще, как правило, будет иметь дополнительные средства от продажи недвижимости", – считает банкир.

Если же возникли внезапные обстоятельства, не позволяющие вовремя обслуживать кредит, то, по мнению Ермоловой, наилучшим решением для заемщика будет посещение банка, где он сможет объяснить ситуацию. По ее словам, банк тоже будет заинтересован найти выход. В частности, там могут предложить реструктуризацию займа.

Также, как уже советовали банкиры, обязательно нужно обращать внимание на условия кредита. Банки, в частности, не имеют права не озвучивать клиентам данные о дополнительных платежах, даже если в тексте договора пытаются скрыть некоторые платежи с помощью формулировок и мелкого шрифта. Размер комиссий и скрытых платежей в надежных банках не должен превышать 2-3% от суммы займа.

Кроме того, нужно понимать, что ставка по кредиту может оказаться или плавающей, или фиксированной. В случае плавающей ставки заемщик может в будущем столкнуться с проблемами с погашением займа. А оптимальный первый взнос на покупку жилья, автомобиля или бытовых вещей составляет от 10% до 30% от стоимости.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине могут переписать правила кредитной истории. В частности, усилить защиту заемщиков от мошенников, улучшить обмен информацией на кредитном рынке и пр.

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