Как изменятся пенсии украинцам с 1 апреля: кто получит надбавки

В апреле 2024 года в Украине вырастут пенсии украинцев старше 65 лет. Это касается граждан, имеющих полный страховой стаж.

Также выплаты для работающих пенсионеров будут перечислены. Так, с 1 апреля в Украине увеличивается минимальная заработная плата (с 7 100 до 8 000 грн).

Соответственно, возрастут выплаты для пенсионеров старше 65 лет и имеющих полный страховой стаж (30 лет для женщин, 35 лет для мужчин). Для этой категории минимальная выплата вырастет с 2840 до 3200 грн (40% от минимальной зарплаты).

Также с 1 апреля 2024 г. в Украине проведут автоматический перерасчет пенсионных выплат для граждан, которые продолжают работать после выхода на заслуженный отдых. Прибавка будет зависеть от обновленного страхового стажа гражданина.

Также в связи с увеличением минимальной заработной платы в Украине с апреля 2024 возрастет размер денежной помощи у лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной. В частности, гражданам, которым начиная с 2014 года :

Присвоили звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (в размере 3-х минимальных заработных плат – 24 000 грн);

Награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней (в размере 2-х минимальных заработных плат - 16 000 грн);

Награжден орденом За мужество трех степеней (в размере минимальной заработной платы – 8 000 гривен);

Награжден орденом княгини Ольги трех степеней (в размере минимальной заработной платы – 8 000 грн);

Награжден орденом княгини Ольги трех степеней (в размере минимальной заработной платы 8000 грн);

Членам семей погибших (умерших) граждан из числа вышеупомянутых лиц (в размере минимальной заработной платы — 8000 грн).

Как сообщал ранее OBOZ.UА, в Украине средняя пенсия судьи составляет более 100 тыс. грн. При этом некоторые из них могут получать более 200 тыс. грн. В то же время, большинство обычных украинцев получают до 4 тыс. грн на пенсии.

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