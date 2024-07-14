Как изменить тариф Vodafone, "Киевстар" или lifecell: абонентам показали инструкцию

Абоненты мобильных операторов в Украине могут изменить тарифный план, если он уже не отвечает потребностям. Сделать это можно несколькими способами – как дистанционно, так и в салонах связи. Однако нужно учитывать, что замена тарифного плана на более дешевый иногда требует единоразовой доплаты.

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Инструкции по смене тарифов публикуют мобильные операторы на своих сайтах. OBOZ.UA собрал советы по обновлению пакетов, которые опубликовала "большая мобильная тройка" – Vodafone, "Киевстар" и Lifecell.

Как обновить тариф Vodafone: инструкция

Для смены тарифного плана можно прийти в магазин компании, где сотрудники помогут провести все необходимые операции. Но справиться можно и самостоятельно. Для этого нужно:

выбрать новый тариф (список опубликован на портале "Водафона");

проверить, чтобы на счете была достаточная сумма для перехода и оплаты первого месячного пакета и узнать, нужно ли доплатить за смену тарифа;

набрать на телефоне комбинацию для изменения тарифа (будет указана в описании тарифа);

(будет указана в описании тарифа); дождаться SMS о подключении пакета услуг.

"Стоимость предоставляемых услуг зависит от тарифного плана и объема предоставляемых услуг. Тарифные планы могут предусматривать возможность платного или бесплатного изменения тарифного плана на другой, о чем указывается в условиях тарифного плана, на который осуществляется изменение", – объяснили в компании.

Смена тарифа "Киевстар": как перейти на новый пакет

Поменять тариф можно на сайте "Киевстара" – в разделе "Тарифы". Разумеется, прийти в салон связи тоже можно, но удобнее действовать удаленно. В целом провести изменение тарифа можно:

по номеру 477 или 477*1;

в приложении "Мой Киевстар" (раздел "Все тарифы");

по номеру 466.

Чтобы изменить тариф онлайн, нужно будет зайти в персональный аккаунт на сайте. После этого абонент увидит личные предложения тарифов. Далее следует:

кликнуть на кнопку "Больше о тарифе", чтобы прочитать подробные условия;

пополнить счет, чтобы хватило денег на оплату тарифа;

после выбора тарифа нажать "Подключить" и следовать подсказкам.

Как перейти на другой тариф Lifecell: способы

Оператор также использует несколько способов смены мобильного плана. Так, абоненты "Лайф" могут:

позвонить оператору по номеру 5433 (в голосовом меню выбрать "4", прослушать перечень доступных тарифов, далее можно изменить тариф, нажав соответствующую кнопку);

набрать команду *141#;

прийти в салон мобильной связи.

Как только заявка на смену тарифа будет выполнена, со счета снимут соответствующую сумму. На смартфон придет SMS о сроке действия нового тарифного плана. Также следует учитывать, что стандартная стоимость пакета услуг отличается от цены, установленной для персонифицированных абонентов и тех, кто воспользовался возможностью переноса номера.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал, как заказать внеочередные минуты и интернет абонентам "Киевстара", lifecell и Vodafone. Перед использованием услуги следует убедиться, что на счете достаточно средств для оплаты абонплаты.

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