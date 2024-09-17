Хищение сотен миллионов на строительстве дорог: экс-замглавы Днепропетровской ОВА назначили 15 млн грн залога

Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения для бывшего заместителя главы Днепропетровской областной государственной администрации Максима Беспальчука, подозреваемого в причастности к хищению государственных средств на строительстве дороги во время войны. Его уволят из-под стражи за 15 млн грн залога.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил, что суд обязал Беспальчука сдать загранпаспорта, носить электронный браслет и не общаться с другими фигурантами дела.

Напомним, что Максим Беспалчук подозревается в причастности к делу Валентина Резниченко, который возглавлял Днепропетровскую ОВА с 10 декабря 2020 по 24 января 2023 года. По данным следователей, его действия причинили госбюджету более 286 млн грн убытков.

Поскольку в условиях военного состояния финансирование в первую очередь выделялось на эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог, затраты на текущий и капитальный ремонт дорог были возможны только в последнюю очередь. Чтобы получить первоочередное финансирование работ, а также избежать необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и осуществления технического надзора, в 2022 году подозреваемые заменили потребности в проведении текущего и капитального ремонта дорог необходимостью их эксплуатационного обслуживания, что позволило не только получить необходимое финансирование работ, но также избежать необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и осуществления технического надзора.

Параллельно с этим расходы на обслуживание искусственно и безосновательно были увеличены до 1,5 млрд гривен. Договоры на выполнение соответствующих работ заключались с компанией, связанной с Резниченко. При этом стоимость материалов была завышена более чем на 286 млн грн. Часть средств была выведена на счета других компаний, связанных с другими фигурантами.

Кроме Беспальчука и Резниченко, по делу проходят еще трое подозреваемых. Им всем сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Высший антикоррупционный суд применил к Резниченко меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей. Детективы НАБУ и прокурор САП просили арестовать Резниченко с альтернативой 41 млн грн залога.

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