Глава НБУ развенчал мифы о новых правилах для PEP: чиновники не пострадают 

В Украине после принятия законопроекта №9269-д и введения пожизненного статуса PEP (politically exposed person, политически значимая персона) для высокопоставленных чиновников и политиков, жесткого финансового мониторинга до конца жизни не будет.

Как написал глава НБУ Андрей Пышный на своей странице в Facebook, финмониторинг осуществляется ко всем клиентам банков. Это стандарт, который должен выполняться. Кроме того, PEP (как и другим клиентам) может быть присвоен и низкий, и средний и высокий уровень риска. Априори высокий уровень риска назначается только иностранным PEP .

"Даже если к вам применяются усиленные процедуры финмониторинга, это не означает, что они бессрочны. О чем идет речь в законе? Через 12 месяцев после того, как PEP перестал выполнять выдающиеся публичные функции и банк убедился, что рисков, присущих PEP , нет (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями), его операции понятны, будут применяться обычные процедуры финмониторинга", – отметил он.

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Закон фиксирует механизмы, которые нивелируют формальный подход, принятие в отношении PEP непропорциональных мер. Это риск-ориентировочный подход, который банки должны применять на практике.

"И они уже знают, как работать с ним, поскольку первые рекомендации НБУ предоставлял еще в 2021 году. Допускаю, что рекомендации оказались неубедительными. В 2023 году мы уже внесли соответствующие изменения в свои нормативно-правовые акты, провели большую разъяснительную работу с банками. Поэтому могу повторить еще раз сказанное банкам, что НБУ в дальнейшем не потерпит подхода, когда лучший способ избежать хлопот с PEP, это вообще отказать им в обслуживании. Эту четкую позицию я донес руководителям банков и AML-офицерам на последней встрече", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что ПриватБанк без предупреждения блокирует счета клиентов. В зоне риска находятся те украинцы, которые скрывают свои доходы от налоговой.

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