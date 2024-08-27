ЕС раздает украинцам до 230 тыс. гривен: кто именно получит деньги
Владельцы микробизнеса в пострадавших от боевых действий украинских регионах могут получить до 5 тыс. евро (более 230 тыс. грн) на возобновление работы своих предприятий. Для этого необходимо удовлетворять условиям оказания помощи и подать заявку на ее получение.
Программа "Гранты от EU4Business для микробизнеса" финансируется Европейским Союзом и правительством Германии. Принять участие в новом конкурсе могут 100 предприятий из следующих регионов:
- Днепропетровская область;
- Донетчина;
- Запорожье;
- Киевщина (кроме Киева);
- Луганская область;
- Николаевщина;
- Сумщина;
- Черниговщина;
- Харьковщина;
- Херсонщина;
- Одещина.
Кроме того, они должны отвечать другим требованиям. В частности:
- иметь до 10 работников и годовой доход до 2 млн евро;
- иметь положительную кредитную историю;
- не иметь задолженности перед бюджетом Украины;
- не получать международную техническую помощь начиная с 01.02.2022.
Средства они получат в гривневом эквиваленте на счет уполномоченных банков (Сбербанк и ПриватБанк). Эти деньги должны быть направлены на возобновление их хозяйственной деятельности. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно:
- Со 2 по 30 сентября заполнить заявку на сайте программы.
- Указать информацию о показателях деятельности предприятия до войны и во время боевых действий.
- Определить четкие направления использования средств микрогранта, которые могут изменяться во время их дальнейшего финансирования.
Заявители будут отбираться автоматически. Из них определят 100 предприятий, которые лучше всего подпадают под соответствующие критерии:
- степень пострадавшего от войны;
- вид экономической деятельности компании;
- качество использования средств гранта;
- нахождение предприятия на деоккупированных территориях;
- социальная ответственность предприятия с учетом занятости в его деятельности ветеранов и лиц с инвалидностью.
Также OBOZ.UA сообщал, что до конца августа украинцы с низкими доходами могут получить финансовую помощь от ООН до 10,8 тыс. гривен на человека в течение трех месяцев. Программа предоставляется внутренне перемещенным лицам и тем, кто вернулся к своему постоянному месту жительства после вынужденного перемещения.
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