ЕС раздает украинцам до 230 тыс. гривен: кто именно получит деньги

Владельцы микробизнеса в пострадавших от боевых действий украинских регионах могут получить до 5 тыс. евро (более 230 тыс. грн) на возобновление работы своих предприятий. Для этого необходимо удовлетворять условиям оказания помощи и подать заявку на ее получение.

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Программа "Гранты от EU4Business для микробизнеса" финансируется Европейским Союзом и правительством Германии. Принять участие в новом конкурсе могут 100 предприятий из следующих регионов:

Днепропетровская область;

Донетчина;

Запорожье;

Киевщина (кроме Киева);

Луганская область;

Николаевщина;

Сумщина;

Черниговщина;

Харьковщина;

Херсонщина;

Одещина.

Кроме того, они должны отвечать другим требованиям. В частности:

иметь до 10 работников и годовой доход до 2 млн евро ;

и ; иметь положительную кредитную историю ;

; не иметь задолженности перед бюджетом Украины;

перед бюджетом Украины; не получать международную техническую помощь начиная с 01.02.2022.

Средства они получат в гривневом эквиваленте на счет уполномоченных банков (Сбербанк и ПриватБанк). Эти деньги должны быть направлены на возобновление их хозяйственной деятельности. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно:

Со 2 по 30 сентября заполнить заявку на сайте программы. Указать информацию о показателях деятельности предприятия до войны и во время боевых действий. Определить четкие направления использования средств микрогранта, которые могут изменяться во время их дальнейшего финансирования.

Заявители будут отбираться автоматически. Из них определят 100 предприятий, которые лучше всего подпадают под соответствующие критерии:

степень пострадавшего от войны;

вид экономической деятельности компании;

качество использования средств гранта;

нахождение предприятия на деоккупированных территориях;

социальная ответственность предприятия с учетом занятости в его деятельности ветеранов и лиц с инвалидностью.

Также OBOZ.UA сообщал, что до конца августа украинцы с низкими доходами могут получить финансовую помощь от ООН до 10,8 тыс. гривен на человека в течение трех месяцев. Программа предоставляется внутренне перемещенным лицам и тем, кто вернулся к своему постоянному месту жительства после вынужденного перемещения.

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