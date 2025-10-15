Директор госпредприятия попал в перечень коррупционеров: пытался "купить" место в академии и остался безнаказанным

Бывший нардеп, депутат Николаевского облсовета, руководитель госпредприятия "Агрономия", а еще – "официальный" коррупционер. Это все – о Сергее Чмыре, который "прославился" тем, что захотел стать академиком, дал для этого взятку, но вместо звания получил суд. Но громкое дело так ничем и не закончилось – завершились сроки досудебного расследования и Чмырь никакой ответственности не понес.

Более того, ему удалось сохранить рабочее место на госпредприятии.

OBOZ.UA продолжает серию материалов об "аграрных королях" и государственных предприятиях, которые распоряжаются землей. Во второй части расскажем о Сергее Чмыре, который стал известным из-за нескольких дел о взяточничестве.

Как Чмырь в реестр коррупционеров попал

Сергей Чмырь – официальный коррупционер уже не первый год. В Реестр коррупционеров директор госпредприятия попал за то, что 16 февраля 2017 года попытался дать взятку патрульным полицейским. Таким образом он хотел откупиться от составления в отношении него протокола за езду в нетрезвом состоянии.

Причем, как говорится в материалах дела № 991/2519/20, на взятку Чмырь денег пожалел – предлагал полицейским лишь 1 000 грн. Для сравнения:

16 февраля 2017 года официальный курс доллара, по данным НБУ, составлял 26,99 грн.

То есть откупиться Чмырь хотел за около 37 долларов.

По состоянию же на 8 октября 2025 года 37 долларов равны около 1 500 грн (официальный курс – 41,32 грн/доллар).

Кстати, в том же 2017 году Чмырь задекларировал 561 796 грн зарплаты, а также 1 547 грн соцвыплат. То есть выплата "должна была пойти" на взятку, да еще и немножко бы осталось. Хотя, конечно, нельзя исключать, что на тот момент больше с собой Чмырь не имел, а потому вполне мог отдавать последнее.

Напился и не отрицал этого

Происходило все, по тем же данным дела, так: 16 февраля 2017 года в то время депутат Николаевского областного совета и руководитель госпредприятия "Исследовательское хозяйство "Агрономия" Чмырь управлял служебным автомобилем Toyota Land Cruiser в состоянии алкогольного опьянения. И тут его остановил экипаж патрульной полиции – в пределах самого города.

Произошло это в 14 часов. То есть пьяным Чмырь был в прямом смысле уже посреди дня. И, что интересно, не отрицал этого.

"Во время общения инспектор указал водителю, что у него присутствуют признаки алкогольного опьянения, на что последний начал извиняться за то, что пьян", – говорится в документе.

Кроме того, оказалось, что у Чмыря также не все хорошо с документами. Так:

Патрульные потребовали предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Чмырь же показал только водительское удостоверение.

А после "неоднократно высказанных" патрульными требований предоставить свидетельство о регистрации авто "начал уговаривать простить его".

При этом просил прощения, а еще обещал "управлять автомобилем осторожно", даже несмотря на то, что "работниками УПП уговоры не принимались во внимание". А также пытался "кому-то позвонить".

Что очень контрастирует с образом уверенного в себе большого начальника. Который, по данным СМИ, обижался, что подчиненные боятся прокурора, а не его и называл их рабами, а себя – феодалом.

Впрочем, подтверждений этой информации обнаружить не удалось. В отличие от его собственных просьб простить и не наказывать.

"Тысячу гривен даю, отпустите меня"

Впрочем, обещания на патрульных не подействовали. А потому, отмечается, Чмырь решил откупиться. О чем прямо сказал патрульным.

"Ребят, я вас прошу, тысячу гривен даю, отпустите меня", – цитируют его в судебных материалах.

То есть, резюмируется, Чмырь осознавал, что нарушил правила и должен понести за это ответственность. Однако также сознательно попытался избежать этого.

"Указанное свидетельствует об осуществлении предложения неправомерной выгоды должностным лицам за несовершение в его интересах действий с использованием предоставленной им власти или служебного положения, то есть о выполнении объективной стороны состава инкриминируемого ему преступления", – резюмируется в документе.

Сделка со следствием

Полицейские от такой взятки отказались. Поэтому началось расследование, после завершения которого Чмырь заключил соглашение со следствием. В котором, отмечается, "феодал" искренне раскаялся и безоговорочно признал свою виновность.

Само же соглашение, как подчеркивается, предусматривает, что в качестве наказания Чмырь должен уплатить штраф в размере 750 необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть 12 750 грн, что в 12,75 раза больше размера взятки, которую он хотел дать полицейским.

Кроме того, суд постановил взыскать с него 15 202 грн расходов на проведение экспертиз.

Штраф, кстати, Чмырь уплатил. О чем свидетельствует соответствующая запись в Автоматизированной системе исполнительного производства.

Как Чмырь хотел академиком стать

Приговор по делу о взятке полицейским суд вынес Чмырю в 2021 году. А в 2020-м – то есть во время рассмотрения дела – он снова решил дать взятку. Однако на этот раз не деньгами, а элитным авто.

По материалам уголовного производства №42020150000000004, Чмырь обратился к президенту Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярославу Гадзало с просьбой рассмотреть его кандидатуру на получение звания академика.

Гадзало же, если верить следствию, согласился. Но захотел за это авто – в качестве "подарка". И Чмырь не отказал.

"Автомобиль марки Volkswagen Touareg 2019 года выпуска... был передан президенту НААН в фактическое пользование как неправомерная выгода за содействие в согласовании кандидатуры последнего на вакансию академика НААН во время проведения голосования на заседании Общего собрания НААН", – говорится в материалах закрытого дела.

Сама же машина принадлежала компании сына Чмыря Игоря "НИК-Агро". Ее купили 14 ноября 2019-го – то есть новой.

Так Чмырь стал претендентом на звание академика, но получить его не смог.

"Вместе с этим, согласно протоколу №3 от 15.10.2020 года Общего собрания отделения научного обеспечения инновационного развития НААН по выборам кандидатов в действительные члены (академики) НААН, по результатам тайного голосования Сергей Чмырь не был утвержден кандидатом в действительные члены (академики) НААН", – указано в материалах дела.

Причиной же этого, объяснили адвокаты Гадзало, стало то, что сам президент НААН лично "академиков" не дает. Потому что такое решение принимают различные коллегиальные органы.

Впрочем, наказание за эту взятку Чмырь так и не понес – из-за завершения сроков досудебного расследования. На само авто, кстати, был наложен арест. Однако в 2023 году его сняли.

Тем не менее на карьеру Чмыря оба скандала не повлияли. Несмотря на суды и фигурирование в реестре коррупционеров, он продолжает руководить государственной "Агрономией" – и увольнение ему, похоже, не грозит.

OBOZ.UA же продолжит серию публикаций, в которой расскажет, в чьих руках находятся государственные земли.