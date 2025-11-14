Беженцы массово проигрывают суды: в Украине их заставляют возвращать кредиты и даже платить за коммуналку в оставленных квартирах

Беженцы, которые покинули территорию Украины, не освобождаются от обязанности платить за коммунальные услуги в своих квартирах и возвращать кредиты. Украинские суды принимают решения, в которых обязывают их погасить долги.

Например, Ахтырский горрайонный суд Сумской области обязал украинку, которая с начала полномасштабной войны выехала за границу, заплатить за отопление более 40 тыс. грн. Отапливалась квартира, в которой женщина не проживала, об этом говорится в материалах дела №583/3392/25.

Речь о квартире площадью 63,9 кв. м. "БрокЭнергия" отапливала дом, в котором есть квартира ответчицы. При этом только с января 2024 года до июня 2025 года возникла задолженность в сумме 40 669 грн. "Ответчица обратилась в ООО "БрокЭнергия" с заявлением о реструктуризации задолженности в сумме 30 тыс. грн на 36 месяцев, сообщила, что задолженность возникла в связи с выездом за границу. Другие владельцы квартиры находятся за границей", – говорится в материалах дела.

Платить также надо и банкам

Так, Камень-Каширский районный суд Волынской области удовлетворил иск банка "ПУМБ" иобязал клиентку заплатить более 144 тыс. грн (долг по кредитным договорам). Женщина потеряли свое жилье в Авдеевке, стала беженкой в Германии и перестала выплачивать кредит.

Об этом говорится в материалах дела 620/7296/25. Так, кредитную карту на 55 тыс. грн женщина оформила в 2021-м, еще до начала полномасштабной войны. Также она получила кредит в ПУМБе в размере 70 тыс. грн на свою зарплатную карту. "В исковом заявлении указана всего задолженность 176 898 грн 04 коп", – говорится в материалах дела.

Ответчица жила в Авдеевке до начала большой войны в 2022-м. Свой дом она потеряла в результате вооруженной агрессии РФ 07.04.2022. Она вынуждена была переехать в статусе временно перемещенного лица.

