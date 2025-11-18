Беженку в Германии в суде заставили заплатить за отопление квартиры в Украине: это жилье ей даже не принадлежит

Украинку, которая еще с 2022 года в качестве беженки проживает в Германии, суд обязал заплатить за отопление в квартире в Кривом Роге. Эта квартира ей не принадлежит, также женщина в ней не проживала. Однако, наверное, именно она пользовалась ранее этим помещением и платила за отопление.

Об этом говорится в решении по делу 214/3588/24, которое принято 10 ноября 2025-го. Иск против женщины, а также двух владельцев квартиры, в которой она ранее платила за отопление, подала "Криворожская теплоцентраль".

Беженка объяснила, что она с дочкой покинула Украину еще в августе 2022-го и сейчас проживает в Германии. А квартиру, за отопление которой ее заставляют платить, давно переделана в офис, и там никто не проживал.

Однако "Криворожская теплоцентраль" утверждает, что в реестре нет данных о том, что квартиру вывели в нежилой фонд, а ответчица является потребителем услуг. Женщина предоставила в суд свидетельство о зарегистрированном месте жительства в Германии, табель ее ребенка из немецкой школы.

Саксаганский районный суд Кривого Рога решил, что беженка должна платить за отопление квартиры, даже если она ей не принадлежит, однако есть данные, что она там проживает или зарегистрирована.

"Согласно ч. 3 ст. 9 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" (действующей на момент подачи иска) дееспособные лица, проживающие и/или зарегистрированные в жилье потребителя, пользуются наравне с потребителем всеми жилищно-коммунальными услугами и несут солидарную ответственность по обязательствам по оплате жилищно-коммунальных услуг. То есть обязанность по оплате коммунальных услуг возлагается не только на владельцев квартиры, но и на лиц, проживающих/зарегистрированных в занимаемом жилом помещении", – говорится в материалах дела.

"Криворожская теплоцентраль" в результате отсудила у трех человек, двух владельцев квартиры и беженки, долг за отопление в размере 39 904 грн (основной долг), а также 1245 грн инфляционных расходов и 454 грн годовых. Эти деньги ответчики должны заплатить солидарно (поровну). Отдельно беженка должна заплатить 1009 грн 33 коп. в счет возмещения судебного сбора.

