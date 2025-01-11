Байден продлил особый статус для беженцев из Украины в США: что это значит

Администрация президента Джо Байдена продлила программу Временного защищенного статуса (TPS) для беженцев из Украины, Венесуэлы, Судана и других стран, предоставляя им возможность оставаться в США с разрешениями на работу и защитой от депортации до 2026 года. Это решение гарантирует, что более 100 тысяч украинцев будет иметь право оставаться в США до августа следующего года.

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Об этом сообщает The New York Times. Издание напоминает, что в конце прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен в нескольких официальных письмах рекомендовал продолжить эту защиту.

"Продление программы Временного защищенного статуса (TPS) позволяет иммигрантам оставаться в стране с разрешением на работу и защитой от депортации еще на 18 месяцев после окончания срока их текущей защиты весной", – говорится в публикации.

Ранее Дональд Трамп критиковал эту программу и пообещал прекратить ее, по крайней мере, для некоторых государств. Во время своего первого президентского срока он лишил статуса около 400 000 человек из Сальвадора и других стран, однако его решение затем обжаловали в судах.

Программа TPS была введена в 1990 году для защиты иностранцев, которые не могут безопасно вернуться в свои страны из-за войн, нестабильности или катастрофы. Президент Байден расширил программу в связи с войной в Украине и кризисами в Венесуэле, Гаити и других странах.

Предыдущая администрация Трампа пыталась сократить программу, однако нынешнее продолжение делает юридически сложной ее отмену до истечения срока действия статуса в 2026 году. По словам экспертов, это решение важно для защиты прав беженцев и отражает приверженность США гуманитарным обязательствам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правительство Болгарии продлило программу помощи и предоставление временной защиты беженцам из Украины. Таким образом, она будет действовать, по меньшей мере, до 4 марта 2025 года.

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