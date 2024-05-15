Новые акцизы в Украине: какое решение разработал Кабмин и что будет с ценами на бензин и вино

Кабинет министров разработал законопроект, предусматривающий увеличение акцизов на бензин, автогаз и дизтопливо. Подорожают также алкогольные напитки.

О том, как изменят акцизы в Украине и к чему это приведет, читайте в материале OBOZ.UA.

"Выполнение рекомендаций ЕС" и наполнение бюджета: как подорожает топливо

Кабинет министров утвердил законопроект Минфина, который, в частности, значительно повысит акцизы на топливо. Документ еще должен рассмотреть профильный комитет и утвердить депутаты Верховной Рады. В Минфине пояснили, что документ разработали во исполнение рекомендаций ЕС по минимальному уровню акцизов.

Он должен значительно увеличить бюджетные поступления. Как подсчитали в правительстве, за год только от продажи горючего бюджет будет получать 16,68 млрд грн (1,39 млрд в месяц).

"Директивой 2003/96/ЕС предусмотрены значительно более высокие, чем в Украине, ставки акцизного налога на нефтепродукты (минимальные уровни ставок акцизного налога для горючего: на этилированный бензин – 359 евро за 1000 л, на газойль (дизельное топливо) – 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ – 125 евро за 1000 л)", – говорится в документе.

Сейчас за литр бензина уплачивается акциз в размере 0,2135 евро, а с 2028 года будет 0,359 евро. Удорожание будет происходить постепенно и начнется с 1 июля этого года. К 2028 году литр бензина может подорожать только за счет акциза примерно на 6,22 грн (без учета влияния девальвации, ситуации на рынке, импортных цен).

Также постепенно планируется повысить и акциз на автогаз. Если сейчас за литр платят акциз в размере 0,052 евро, то с 2028 года акциз составит уже 0,125 евро. Если считать в гривне (при фиксированном курсе), стоимость газа только за счет акциза к 2028 году вырастет на 3,10 грн за литр:

с июля 2024-го – плюс 0,59 грн за литр

с 2025-го – плюс 0,64 грн за литр

с 2026-го – плюс 0,62 грн за литр

с 2027-го – плюс 0,62 грн за литр

с 2028-го – плюс 0,62 грн за литр

за весь период – 3,10 грн за литр

Также подорожает и дизтопливо. Сейчас за каждый литр нужно платить 0,13 950 евро, а с 2028-го акциз вырастет уже до 0,330. В пересчете на гривни и без девальвации стоимость дизтоплива будет расти следующим образом:

с июля 2024-го – плюс 1,62 грн за литр

с 2025-го – плюс 1,62 грн за литр

с 2026-го – плюс 1,62 грн за литр

с 2027-го – плюс 1,62 грн за литр

с 2028-го – плюс 1,62 грн за литр

за литр за весь период – 8,1 грн

Руководитель одной из сетей АЗС Леонид Косянчук в комментарии OBOZ.UA отмечает: пока рано говорить, какие именно будут акцизы, ведь во время рассмотрения в парламенте документ еще могут изменить.

"Мы понимаем, что сейчас это решение мотивируется необходимостью выполнять Евродирективы. Повышение акцизов планируют разбить на периоды, там примерно 1,5 грн на литре бензина и где-то до 2 грн на дизтопливе. Это не трагедия", – отмечает Косянчук.

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Правительство также планирует повысить акциз на вина и другие сброженные напитки. Сейчас акциз на литр составляет 8,42 грн, а может измениться до 12,23 грн за литр. В результате литр вина подорожает как минимум на 3,81 грн (благодаря увеличению акциза).

Отметим, что, кроме повышения акцизов, согласно данным OBOZ.UA, в правительстве также рассматривают возможность повысить ставки основных налогов. Такое решение также может быть принято уже в ближайшее время. В общей сложности для финансирования обороны в бюджет необходимо дополнительно собрать сотни миллиардов гривен. Эти средства нужны, чтобы компенсировать расходы на перевооружение, зарплаты военным и мобилизацию.