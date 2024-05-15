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Новые акцизы в Украине: какое решение разработал Кабмин и что будет с ценами на бензин и вино

Александр Литвин
Mакроэкономика
3 минуты
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Кабинет министров утвердил законопроект Минфина

Кабинет министров разработал законопроект, предусматривающий увеличение акцизов на бензин, автогаз и дизтопливо. Подорожают также алкогольные напитки.

О том, как изменят акцизы в Украине и к чему это приведет, читайте в материале OBOZ.UA.

"Выполнение рекомендаций ЕС" и наполнение бюджета: как подорожает топливо

Кабинет министров утвердил законопроект Минфина, который, в частности, значительно повысит акцизы на топливо. Документ еще должен рассмотреть профильный комитет и утвердить депутаты Верховной Рады. В Минфине пояснили, что документ разработали во исполнение рекомендаций ЕС по минимальному уровню акцизов.

Он должен значительно увеличить бюджетные поступления. Как подсчитали в правительстве, за год только от продажи горючего бюджет будет получать 16,68 млрд грн (1,39 млрд в месяц).

"Директивой 2003/96/ЕС предусмотрены значительно более высокие, чем в Украине, ставки акцизного налога на нефтепродукты (минимальные уровни ставок акцизного налога для горючего: на этилированный бензин – 359 евро за 1000 л, на газойль (дизельное топливо) – 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ – 125 евро за 1000 л)", – говорится в документе.

Сейчас за литр бензина уплачивается акциз в размере 0,2135 евро, а с 2028 года будет 0,359 евро. Удорожание будет происходить постепенно и начнется с 1 июля этого года. К 2028 году литр бензина может подорожать только за счет акциза примерно на 6,22 грн (без учета влияния девальвации, ситуации на рынке, импортных цен).

Как изменится стоимость бензина

Также постепенно планируется повысить и акциз на автогаз. Если сейчас за литр платят акциз в размере 0,052 евро, то с 2028 года акциз составит уже 0,125 евро. Если считать в гривне (при фиксированном курсе), стоимость газа только за счет акциза к 2028 году вырастет на 3,10 грн за литр:

  • с июля 2024-го – плюс 0,59 грн за литр
  • с 2025-го – плюс 0,64 грн за литр
  • с 2026-го – плюс 0,62 грн за литр
  • с 2027-го – плюс 0,62 грн за литр
  • с 2028-го – плюс 0,62 грн за литр
  • за весь период – 3,10 грн за литр

Также подорожает и дизтопливо. Сейчас за каждый литр нужно платить 0,13 950 евро, а с 2028-го акциз вырастет уже до 0,330. В пересчете на гривни и без девальвации стоимость дизтоплива будет расти следующим образом:

  • с июля 2024-го – плюс 1,62 грн за литр
  • с 2025-го – плюс 1,62 грн за литр
  • с 2026-го – плюс 1,62 грн за литр
  • с 2027-го – плюс 1,62 грн за литр
  • с 2028-го – плюс 1,62 грн за литр
  • за литр за весь период – 8,1 грн
Как изменится стоимость дизтоплива

Руководитель одной из сетей АЗС Леонид Косянчук в комментарии OBOZ.UA отмечает: пока рано говорить, какие именно будут акцизы, ведь во время рассмотрения в парламенте документ еще могут изменить.

"Мы понимаем, что сейчас это решение мотивируется необходимостью выполнять Евродирективы. Повышение акцизов планируют разбить на периоды, там примерно 1,5 грн на литре бензина и где-то до 2 грн на дизтопливе. Это не трагедия", – отмечает Косянчук.

Как изменятся цены на сигареты и алкоголь

Правительство также планирует повысить акциз на вина и другие сброженные напитки. Сейчас акциз на литр составляет 8,42 грн, а может измениться до 12,23 грн за литр. В результате литр вина подорожает как минимум на 3,81 грн (благодаря увеличению акциза).

Отметим, что, кроме повышения акцизов, согласно данным OBOZ.UA, в правительстве также рассматривают возможность повысить ставки основных налогов. Такое решение также может быть принято уже в ближайшее время. В общей сложности для финансирования обороны в бюджет необходимо дополнительно собрать сотни миллиардов гривен. Эти средства нужны, чтобы компенсировать расходы на перевооружение, зарплаты военным и мобилизацию.