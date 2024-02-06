Европарламент и Совет ЕС предварительно договорились об Украинском фонде: когда начнут выплату €50 млрд

Европейский парламент и Совет ЕС согласовали создание нового механизма поддержки Украины через создание Украинского фонда. Этот фонд будет иметь общий бюджет в 50 миллиардов евро и рассчитан на четыре последующих года.

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Эта информация была опубликована на сайте Европейского совета в ночь на 6 февраля. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, первый транш по программе поступит в Украину уже в марте.

"Политическое соглашение, достигнутое вчера вечером относительно Украинского фонда стоимостью 50 миллиардов евро, является большим шагом вперед. Европа верна своему слову. Мы будем продолжать обеспечивать крайне необходимое финансирование и предсказуемость для нашего отважного партнера и кандидата на членство. Мы планируем начать выплаты в марте" – сообщила она.

По этому историческому решению также высказался премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он подчеркнул, что создание программы Ukraine Facility – еще один важный шаг к утверждению инициативы.

"Европейский Союз в очередной раз доказал, что единственный в своей непоколебимой поддержке Украины в борьбе с российской агрессией. ЕС демонстрирует свою важную роль в восстановлении и модернизации. Но подтверждает, что будет поддерживать нашу страну столько, сколько потребуется", – отметил он.

В то же время президент Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что менее чем через неделю после соглашения Еврокомиссии по пересмотру многолетнего бюджета ЕС, созаконодатели ЕС согласовали механизм, который направит 50 миллиардов в Украину. Таким образом, ЕС демонстрирует единство и решительность в непреклонной поддержке Украины.

Украинский фонд станет единственным механизмом бюджетной поддержки ЕС

Этот фонд обеспечит широкий, предполагаемый и гибкий объем помощи для Украины в течение 2024-2027 годов. Эта помощь будет адаптирована к чрезвычайным вызовам, связанным с военным конфликтом.

"Сегодня Совет ЕС и Европейский парламент достигли предварительного согласия по внедрению нового целевого инструмента для поддержки восстановления Украины, ее восстановления и модернизации, поддерживая в то же время усилия по выполнению реформ, являющихся частью пути страны к членству в ЕС. Украинский фонд будет иметь общий бюджет в 50 миллиардов евро", – говорится в сообщении.

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что Европейский союз испытывает готовность поддерживать Украину в течение необходимого периода. Он также отметил, что эта поддержка будет способствовать Украине во внедрении реформ и усилиях по модернизации на пути членства в ЕС.

"Украинский фонд позволит нам направить существенную и предполагаемую поддержку для Украины, чтобы помочь ее народу отстроить страну в условиях беспрецедентных вызовов, которые принесла с собой российская агрессивная война", – отметил Петегем.

Украинский фонд будет состоять из трех основных компонентов.

Первый из них будет заключаться в том, что Кабинет Министров разработает "Украинский план", который будет определять стратегические цели по восстановлению, реконструкции и модернизации страны, а также будет включать планы реформ в контексте членства в Европейском Союзе. Финансовая поддержка в форме грантов и кредитов для Украины будет предоставляться на основании выполнения этого плана с соблюдением необходимых условий и графика выплат.

Второй элемент будет включать предоставление поддержки со стороны Европейского Союза через Украинский рамочный инвестиционный инструмент. Это будет реализовано путем обеспечения бюджетных гарантий и сочетания грантов и кредитов от государственных и частных институций. Украинская система гарантий примет кредитные риски и риски, связанные с гарантиями, включая инструменты рынка капитала и другие формы финансирования для выполнения задач, поставленных перед Украинским фондом.

Третий компонент будет предусматривать поддержку Европейского Союза при вступлении Украины в ЕС и другие меры помощи. Эти меры направлены на помощь Украине в приведении ее законодательства в соответствие с нормами ЕС и осуществлении структурных реформ для будущего членства в ЕС.

Как утверждается в сообщении, предварительное соглашение между Европейским парламентом и Советом ЕС устанавливает финансовые аспекты создания Украинского фонда.

Общий бюджет фонда в размере 50 млрд евро будет распределен на 33 млрд евро в форме кредитов и 17 млрд евро в форме грантов. Гранты будут выделяться через новый специализированный инструмент, предложенный для создания в рамках среднесрочного пересмотра многолетнего бюджета ЕС.

В рамках Украинского плана Украина может подавать запрос на авансовый платеж, не превышая 7 процентов общего объема Фонда.

Соглашение предусматривает возможность промежуточного финансирования, чтобы предоставить бюджетные ресурсы Украине как можно быстрее. Кроме того, Фонд будет обладать гибкостью в использовании бюджета, учитывая сложную ситуацию в стране из-за войны.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поблагодарил страны Европейского Союза за выделение рекордной помощи для Украины в размере 50 млрд евро. Глава государства подчеркнул, что такое решение ЕС – четкий сигнал того, что наша страна выстоит в борьбе против российской агрессии.

Напомним, в Европейском совете поддержали план по программе Ukraine Facility по предоставлению ЕС Украине рекордной экономической помощи в 50 млрд евро в течение 4 лет – при условии проведения Украиной ряда реформ. Официальные детали решения пока неизвестны, однако, по неофициальным данным журналистов, через 2 года состоится пересмотр плана помощи.

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