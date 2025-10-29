'Это ресурс для войны': фракция 'Евросолидарность' требует немедленно прекратить транзит нефти из РФ через Украину

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о введении санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл", "Роснефть" и их дочерних предприятий. Это – первые санкции, введенные во время второй каденции президента Трампа, и они создают принципиально новую ситуацию на мировом энергетическом рынке.

Об этом пишет пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Во-первых, это четкий сигнал: США готовы к дальнейшему усилению санкционного давления на Россию и рассчитывают на синхронные действия своих партнеров.

Во-вторых, на санкции уже отреагировали индийские и китайские компании, которые вынужденно сокращают закупки российской нефти, что демонстрирует глобальный масштаб влияния американских решений.

В-третьих, украинское законодательство предусматривает международно-правовую обязанность синхронизировать национальные санкции с санкциями Соединенных Штатов Америки, следовательно, Украина обязана отреагировать на эти действия Вашингтона.

Еще в начале января 2025 года "Европейская Солидарность" публично призвала украинскую власть к полной остановке нефтепродуктопровода "Дружба", по которому ежедневно прокачивается 300 тыс. баррелей российской нефти в Евросоюз.

Каждый день промедления – это плюс 20 миллионов долларов в бюджет войны страны-агрессора. 20 миллионов равняется стоимости производства 100 "Шахедов", которые стали основным оружием россиян против мирного населения нашего государства. Только за эти 10 месяцев Россия получила дополнительные 6 миллиардов долларов, которые использовала на войну против Украины: против наших детей, против энергетической инфраструктуры, против украинских военных на фронте.

Теперь правоту требований "Европейской Солидарности" доказывает решение о санкциях против России от стратегического союзника – Соединенных Штатов. Российская нефть – это ресурс для войны.

Нефть, поставляемая через территорию Украины по нефтепроводу "Дружба", по крайней мере частично, происходит от компаний, попавших под санкции США. Это – еще один аргумент для немедленного прекращения транзита. Украина не может оставаться в стороне, когда даже индийские и китайские энергетические гиганты меняют свои контракты и объемы закупок. Игнорирование решения Соединенных Штатов создает реальные риски вторичных санкций, в том числе персональных санкций против руководства нефтепровода "Дружба" и украинских чиновников, ответственных за принятие решений.

Партия "Европейская Солидарность" напоминает, что политическая база для необходимых решений уже создана. Мы подготовили соответствующие проекты постановлений Верховной Рады, которые дают правительству политическую и правовую поддержку для действий. Этот абсурд с "Дружбой" надо срочно прекращать. "Европейская Солидарность" требует:

1. Приостановить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" в рамках синхронизации украинских национальных санкций с санкциями Соединенных Штатов Америки.

2. Внести этот вопрос в повестку дня ближайшего заседания Верховной Рады Украины и принять подготовленные фракцией "Европейская Солидарность" проекты постановлений.

3. Планируем обратиться в правоохранительные органы, в частности в Национальное антикоррупционное бюро Украины, с требованием провести расследование, не лежит ли в основе промедления или саботажа решений по нефтепроводу "Дружба" коммерческий интерес отдельных физических или юридических лиц. Речь идет о возможных прибылях от поставок в Украину дизельного топлива, произведенного в странах ЕС из нефти, которая прокачивается туда через "Дружбу".