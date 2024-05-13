Если мобилизовать всех работников, то бизнес закроется, и донатов не будет, – Чмут

Украина должна перезапустить собственную экономику, ведь только от ее состояния зависит уровень налогов и работа людей, а соответственно донаты и обеспечение Сил обороны.

Такую уверенность выразил волонтер, военный эксперт Тарас Чмут.

"Донаты от населения и бизнеса – это вопрос наличия средств, и он опирается на экономику. Если у людей нет денег, то нечего донатить. Если бизнес не зарабатывает – то нечего донатить. Если бизнес закрывается, то у людей нет работы, соответственно нет донатов. А если всех работников мобилизовали, бизнес закрывается. Потому так много мы говорим об экономике. И поэтому мы должны говорить о справедливом бронировании и налогах и об открытии всех окон возможностей для нашего бизнеса", – подчеркнул Чмут.

Он отметил, что для перезапуска экономики необходимо много решений, прежде всего – сесть и написать законы и нормативные базы.

"Экономика нуждается в справедливом и понятном бронировании для предприятий и учреждений всех форм собственности. Во-вторых, решение проблемы силового давления на бизнес со стороны полиции, СБУ и других правоохранительных органов. В-третьих, нужно решить проблемы с таможней, с налоговой, с валютным контролем, с тотальной бюрократизацией государства, которое не способствует развитию. В-четвертых, вывод из тени значительных процентов различных сфер, которые сейчас там находятся, и соответственно привлечение кучи средств в государство", – резюмировал Чмут.

Ранее Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

Эта модель вызвала волну критики в украинском обществе: адвокаты заявили о нарушении конституционных прав, а военные о том, что эта идея поддерживает идею "войны для бедных". Экономисты напомнили, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому, прежде всего, модели бронирования правительства нужно обсудить с украинскими работодателями.