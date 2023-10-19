'Энергоатом' выступил за отмену ценовых ограничений на энергорынке, чтобы обеспечить финансирование тарифа для населения

Государственная компания "Энергоатом" призвала к полной отмене ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов – Ред.).

Об этом заявил заместитель директора по правовым вопросам "Энергоатом-Трейдинг" Виктор Качуренко.

Он отметил, что из-за возложенной на "Энергоатом" обязанности по финансированию тарифа на электроэнергию для населения в рамках действующего ПСО компания несет большую финансовую нагрузку.

Качуренко добавил, что ввиду текущей ситуации с ценами на электроэнергию и перспективы прохождения отопительного сезона важно сформировать соответствующие условия на рынке, чтобы "Энергоатом" мог полностью покрыть свои расходы по финансированию тарифа для населения.

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"Компания ожидает, что НКРЭКУ сможет принять взвешенное решение по пересмотру предельных цен на рынке электроэнергии. В письме мы отдельно говорим об отмене предельных цен", – подчеркнул он.

Представитель "Энергоатом-Трейдинг" подчеркнул, что это упростит выполнение финансовых обязательств компании, в частности, по финансированию тарифа для населения.

Ранее государственное предприятие "Оператор рынка" обратилось в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой установить прайс-кепы на таком же уровне, как и в Евросоюзе.