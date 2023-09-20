Эксминистр энергетики Плачков призвал отменить прайс-кепы из-за долгов в энергетике

В энергетической отрасли Украины возникают долги, поскольку из-за ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепы – ред.) затраты на производство электроэнергии не сбалансированы.

Об этом заявил бывший министр энергетики и глава Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков.

По его словам, есть только две модели регулирования цен на электроэнергию: административная и рыночная системы. Первая предусматривает ручное установление субъективного размера тарифа, а вторая – формирование цены на электроэнергию с учетом стоимости топлива и производства электричества.

"Потом мы придумали наше украинское ноу-хау: Давайте мы сделаем что-то комбинированное. Новая рыночная система с административной системой. Мы будем устанавливать прайс-кепы, регулировать ПСО. Сделали столь непонятный микс", - сказал Плачков.

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Он подчеркнул, что результатом этого микса являются скандалы в энергетике, поскольку в этой системе не сбалансированы расходы на топливо, производство и передачу электроэнергии.

"Мы запутались и все. Сейчас долги и не знаем, что делать. Прайс-кеп нужно отменять вообще", - подытожил Плачков.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что для импорта электроэнергии зимой нужна либерализация энергорынка.