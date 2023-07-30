Для увеличения импорта электроэнергии нужно создать необходимые ценовые условия, – Кудрицкий

Для увеличения импорта электроэнергии в Украину нужно создать необходимые ценовые условия, в частности, приблизить цены на электроэнергию в Украину к европейскому уровню.

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Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, сейчас идет импорт электроэнергии из соседних стран Европы, однако не в тех объемах, в которых хотелось бы системному оператору. Кудрицкий пояснил, что импорт позволяет не только покрывать определенный дефицит генерации, но и способен вытеснять ту генерацию, которая сейчас работает на газе, что позволит сэкономить газ и уголь, чтобы оставить их на зиму.

"Мы в Укрэнерго очень ожидаем, что украинские и европейские участники рынка будут больше импортировать из Европы и мы понимаем, что для этого на украинском рынке должны сложиться соответствующие ценовые условия. Так, чтобы цены в Украине не были значительно ниже европейских, потому что тогда конечно же, импорта никакого быть не может", - сказал глава "Укрэнерго".

Напомним, в Секретариате Энергетического Сообщества проанализировали действующие прайс-кепы и пришли к выводу, что их увеличение позволит Украине импортировать электроэнергию в любое время суток в период дефицита. В конце июня НКРЭКУ установила новые прайс-кепы электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РДН), внутрисуточном рынке (ВДР) и балансирующем рынке.