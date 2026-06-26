"Экономика будущего": Кабмин определил флагманские инвестиционные проекты ДТЭК на сумму 2 млрд евро

Правительство Украины определило два проекта ДТЭК в сфере генерации электроэнергии в качестве флагманских в рамках реализации стратегии "Экономика будущего".

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Перечень был представлен международным инвесторам и партнерам на Конференции по вопросам восстановления Украины (URC) в Гданьске, говорится в сообщении компании.

Речь идет о Полтавской ветроэлектростанции мощностью 650 МВт и газовой турбине комбинированного цикла (CCGT) на площадке Бурштынской ТЭС. Совокупный объем инвестиций в два проекта превышает 2 млрд евро.

Полтавская ВЭС оценивается примерно в 1,2 млрд евро. Ожидаемый годовой объем генерации – более 2 ТВт·ч, чего достаточно для снабжения электроэнергией около 1 млн домохозяйств. Проект должен выйти на стадию готовности к строительству во второй половине 2026 года, ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год. По данным ДТЭК, станция станет крупнейшей континентальной ВЭС в Восточной Европе.

Компания ведет переговоры с международными финансовыми институтами и частными инвесторами о финансировании по моделям акционерного капитала, заемного капитала и стратегического партнерства.

Газовая турбина на Бурштынской ТЭС мощностью до 650 МВт потребует около 900 млн евро инвестиций. Установка будет обеспечивать маневренную генерацию для покрытия пикового спроса и балансировки возобновляемых источников; ожидаемый годовой объем – до 5 ТВт·ч. Начало коммерческой эксплуатации прогнозируется к 2032 году.

Всего в перечень флагманских проектов "Экономика будущего" правительство отобрало 18.

Как известно, "Экономика будущего" – это стратегическая концепция развития украинской экономики на ближайшие 10–15 лет, разработанная правительством Украины совместно с аналитиками Всемирного банка и международными экспертами. Она предусматривает построение максимально либеральной экономики, полностью интегрированной в ЕС.