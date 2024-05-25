Экономическое бронирование должно обеспечить равноправие всех граждан в обязанности защищать родину – Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук скептически относится к вопросу об экономическом бронировании от мобилизации, ведь, по его словам, такое бронирование не сработало ни в одной стране мира. Об этом он рассказал на брифинге, сообщает Minprom.

Стефанчук подчеркнул, что довольно часто "за красивым пафосным названием у нас теряется какая-то логика тех или иных процессов", а между тем существует очень мало стран, где такая модель бронирования сработала.

В то же время Стефанчук отметил: так модель должна обеспечивать равноправие всех граждан перед своими обязанностями защищать родину и предусматривать справедливость в этом подходе.

Как известно, в Верховной Раде рассматриваются две модели возможного экономического бронирования работников от мобилизации и военной службы. Одна из них предусматривает бронирование для украинцев, у которых зарплата более 35 тыс. грн, и эта модель вызвала волну критики в украинском обществе: адвокаты заявили о нарушении конституционных прав, а военные – о том, что эта идея поддерживает идею "войны для бедных" ".

Экономисты напомнили, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому прежде всего модели бронирования правительству нужно обсудить с украинскими работодателями.