Понедельник обозвали не то "кровавым", не то "черным", потому что цены на акции крупнейших мировых компаний сначала в момент обвалились, и на следующий день ситуация начала выравниваться. Что это было?

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Протягом трьох тижнів глобальні фондові ринки "схудли" на $6,4 трлн, а понеділкове падіння налякало навіть холоднокровних.

Паніка драйвила ринками всього світу, трейдери вже були в очікуванні краху американської економіки: найбільші компанії США втратили до $2 трлн капіталізації. Японський фондовий ринок впав на 12% (такого не було ще з часів 1987 року), десятки найбільших компаній світу втратили сотні і сотні мільярдів доларів. Навіть біткоїн, який вважався альтернативною валютою, обвалився на 20%.

Звісно, всі ці індикатори, цифри та відсотки мало що скажуть людині, далекій від економічних процесів; достатньо зрозуміти, що всі оті "рецесії", "втрати капіталізації" та "падіння індексів" є вершниками глобальної економічної кризи, а тому прямо впливають на наш із вами гаманець.

На питання "що трапилося" нормального пояснення не існує. Є передумови, прогнози і низка можливих гіпотез щодо причин падіння ринків.

Невтішні новини про стан світової економіки не зʼявляються зненацька, а починаються з тригерних "red flag". Першим таким прапорцем був звіт про катастрофічний стан ринку праці США, зафіксувавши колосальне зростання безробіття. Все це — передумови для стагнації економіки Штатів, адже громадяни (точніше, споживачі) починають купувати та споживати менше, і як наслідок — скорочується виробництво всього і вся.

Наступна серія "червоних прапорців" проявилася через завищені та невиправдані очікування від штучного інтелекту, в який вкладено багато мільярдів. Доказом цього були піврічні звіти технологічних гігантів Amazon, Apple або Intel та ін., що стали розчаруванням сезону. Інтерес інвесторів до ШІ обернувся скептицизмом, і вони почали продавати активи задля покриття своїх збитків.

Однак усі ці погані новини — лише доповнення до суцільної нестабільності у світі. Глобальні кризи відбуваються не тільки на фінансових ринках, а й у політичній площині, яка прямо впливає на економічні процеси. Загострення ситуації на Близькому Сході, війна в Україні, максимально нестабільна ситуація в США напередодні виборів…

Усе це може знову занурити світ у період великої кризи часів 2008 року... або ж стабілізуватися, відкласти кризу на невизначений термін.

Брокери почали розпродаж активів після довгого періоду "зростання на хайпі", тобто склалися передумови для доволі природного падіння. Значить, нинішній обвал — це чергова органічна "корекція", і варто розраховувати на зниження вартості акцій після необґрунтованого "перегрітого" очікуваннями ринку, після чого біржі повернуться до стабільного розвитку.

Зараз США "зробили все можливе, щоб заспокоїти ринки", пише Reuters. Фондові індекси азійського та американського ринків зростають, біткоїн оговтується після падіння, але це не повернуло світ до стабільності. Тому є відчуття, що гігантський гребінь кризової хвилі просто зупинили в його максимально високій точці й поставили на паузу.

Усі вище перераховані причини надалі можуть стати спусковим гачком для глобальної кризи, а не просто корекції. Ситуація — як економічна, так і геополітична — працює на песимістичний сценарій, і справжній обвал таки може трапитися. Питання лише — коли.

І на останок: Для України наслідки світової кризи проявляться так:

– Падіння експорту. Сповільнення світової економіки зменшить попит на український експорт, особливо металургію та аграрну.

– Зменшення фінансової підтримки України та скорочення [очікуваних] інвестицій.

– Зростання безробіття.

– Девальвація гривні.

– Збільшення державного боргу.