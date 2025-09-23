Завладение более чем 5,3 млрд грн: Коломойского и его сообщника будут судить по делу о схемах с "Укртатнафтой"

Экс-акционера крупнейшего банка Украины и его сообщника будут судить за завладение более чем 5,3 млрд грн банка, "Укрнафты" и других компаний путем подделки документов и легализации средств. Имя фигуранта официально не называют, однако приведенные в релизах факты свидетельствуют об Игоре Коломойском.

Видео дня

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины и Бюро экономической безопасности. По данным следствия, в течение марта 2013-го – февраля 2014 года организованная группа, созданная и возглавляемая бизнесменом, действовала как устойчивое объединение с четким распределением функций между участниками.

Их план был направлен на завладение средствами ряда крупных предприятий и банковских учреждений. В частности, под видом законных финансово-хозяйственных операций и с использованием поддельных документов осуществлялся вывод средств со счетов банка, акционерного общества "Укрнафта", а также участников договора о совместной инвестиционной деятельности.

Для прикрытия незаконного происхождения средств участники схемы создавали видимость взносов наличности в кассу банка от имени организатора, а в дальнейшем имитировали инкассирование этих средств в столичный филиал главного офиса учреждения. Это позволило зачислить на личный счет экс-акционера более 5,3 млрд грн под видом конвертируемой наличности. Часть полученных средств, около 4,1 млрд грн, бизнесмен легализовал.

Следствие подтвердило, что только убытки "Укрнафты" составили около 3 млрд грн. Общая сумма незаконно присвоенных и легализованных средств превысила 5,3 млрд грн. Для реализации схемы использовались фиктивные договоры, создавались искусственные документы о якобы выполненных геологоразведочных работах и других операциях, что позволяло замаскировать происхождение средств.

Сообщник олигарха, бывший руководитель столичного филиала банка, обеспечивал оформление документов, которые позволяли проводить незаконные переводы и другие операции. Свидетели подтвердили фиктивность движения наличности: средства якобы поступали в банк, но фактически не использовались для вкладов.

Действия обвиняемых квалифицированы как завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, незаконные действия с документами, служебный подлог и легализация имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 200, ст. 366 УК Украины). Материалы в отношении еще пяти участников группировки выделены в отдельные уголовные производства.

Досудебное расследование осуществлялось детективами Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении СБУ. На имущество и банковские счета олигарха наложен арест, а дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Генеральная прокуратура Украины провела аудит более 23 тыс. уголовных производств, касающихся бизнеса. В результате 35% из них, или около 8 126 производств, закрыто.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!