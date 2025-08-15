Зарплаты в Украине вырастут до 35 тыс. грн: кому увеличат выплаты и при каком условии

В Украине существенно вырастет зарплата семейных врачей – с 1 января ставка некоторых из них составит 35 тыс. грн. Кроме того, медицинские работники будут получать за выезды в зону активных боевых действий почти в пять раз больше.

Как сообщает Укринформ, об этом в телеэфире заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что правительство уже приняло соответствующие решения.

Какими будут зарплаты семейных врачей

Глава Минздрава отметил, что в Украине не хватает медицинских работников даже несмотря на поддержку, которую им оказывает государство. В частности после трудоустройства в сельской местности и на прифронтовых территориях им выделяют "подъемные средства" для обустройства быта. Кроме того, они смогут получать служебное жилье – в 2025 году на это забюджетированно 100 млн гривен.

"Мы пересчитаем капитационную ставку, чтобы с 1 января 2026 года при составлении 1800 деклараций с семейным врачом минимальная базовая заработная плата была 35 тыс. грн. А дальше мы понимаем, что есть возможность досчитывать средства. Мы только допустили эту программу, условно месяц на раскачку, на коммуникацию, на объяснение. Сентябрь-октябрь будем смотреть, насколько наша программа имеет популярность", – говорит Ляшко.

Медики получат доплаты за выезд на фронт

Кроме того, вырастут коэффициенты для оплаты работы тех, кто оказывает экстренную медицинскую помощь в населенных пунктах, расположенных в зонах боевых действий. Правительство решило увеличить их:

для территорий возможных боевых действий – с 1,1 до 1,48;

для активных боевых действий – с 1,26 до 6,01.

"Мы движемся к увеличению заработной платы для медицинских работников, работающих в зоне активных боевых действий. Первый такой комплект решений уже был принят на этой неделе правительством. В частности, мы увеличили коэффициент для экстренной медицинской помощи и за выезды на территорию активных боевых действий или возможных боевых действий. Там уже коэффициент, где умножается ставка на шесть", – сказал Ляшко.

Таким образом, ставка бригады за выезд в зону активных боевых действий будет в 6 раз выше стандартной. По подсчетам Минздрава, только для сотрудников экстренной помощи в Черниговской области понадобится выделить 9 млн грн ежемесячно.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские медики, которые закончили интернатуру в государственных вузах, могут получить 200 тыс. грн при условии трудоустройства в сельской местности или на прифронтовых территориях. Помощь от государства будут выплачивать начиная с 2025-го года и как минимум до завершения военного положения.

