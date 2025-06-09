Заливал украинцам "бодягу" вместо топлива: будут судить организатора нелегальной АЗС

В Украине будут судить предпринимателя, который наладил работу нелегальной АЗС. В марте у него изъяли более 10 тыс. л топлива общей стоимостью более 500 тыс. грн.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ), детективы которого и направили в суд обвинительный акт. Правоохранители установили, что автозаправочная станция была расположена в Борисполе Киевской области и работала с нарушением требований законодательства Украины, в частности не имела:

лицензии на розничную торговлю горючим;

паспортов качества на топливо;

документов о его происхождении.

По результатам проведенных обысков детективы БЭБ изъяли две емкости для хранения горючего, один модуль для хранения и реализации газа, два топливно-распределительных комплекса, документацию и черновые записи. Также было изъято более 10 тыс. л автомобильного топлива:

2,3 тыс. литров дизтоплива;

3,4 тыс. литров бензина марки А-95;

4,5 тыс. литров газа.

Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов и оборудования составляет более полумиллиона гривен. Фигуранту сообщено о подозрении.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 мая 2025 года сети АЗС обязаны продавать бензин, содержащий не менее 5% биоэтанола (спирта). АЗС уже должны были к новым требованиям подготовиться заранее, а на части заправок уже доступно топливо с маркировкой Е5. Эксперты прогнозируют, что это не повлияет на цену топлива, поскольку биоэтаноловая смесь, которую сети уже законтрактовали в Европе, всего на несколько копеек дороже обычного бензина, и на фоне снижения мировых цен на нефть это вообще не ощутится в кошельках.

На самом же деле после того, как в 2022 году Украина потеряла поставки из Беларуси и России, большинство топлива начало поступать из Европы, где уже давно в обращении бензин с биоэтанолом. То есть фактически мы уже три года потребляем смеси с этанолом, просто не все об этом знали. Существует две главные причины введения обязательных примесей:

экология – меньше выбросов СО2 и меньшая нагрузка на окружающую среду;

– меньше выбросов СО2 и меньшая нагрузка на окружающую среду; экономика – в определенные периоды биоэтанол дешевле бензина, а значит, может удешевить топливо.

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