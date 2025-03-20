За что банки штрафуют украинцев: кто наказывает больше всего и что нужно знать каждому

Украинские банки продолжают штрафовать своих клиентов во время войны. В 2024 году общий объем взысканных 61 работающим банком штрафов и пени уменьшился лишь на 0,6% (на 1,8 млн грн), и составил на 1 января 2025 года 279,3 млн грн.

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Такие данные содержатся в официальной отчетности, публикуемой Нацбанком на своем сайте в разделе "Оборотно-сальдовый баланс банков". Согласно этим данным, в прошлом году 26 банков увеличили объем взысканных штрафов и пени и те же 26 банков его уменьшили в разных пропорциях. Еще 9 банков как не получали штрафов в 2023 году, так и не начали их получать в 2024-м, оставляют нули в этой графе.

Речь идет о всех штрафах и пенях в целом – без разделения на физических и юридических лиц, такой учет балансов финучреждений.

О том, кто и как штрафует клиентов – читайте в материале OBOZ.UA.

Список крупнейших банков-штрафовщиков совпадает с перечнем банков с наибольшим количеством вкладчиков-физлиц. Чем больше у банка клиентов – тем чаще могут нарушаться договоры и применяться финансовые наказания. Исключение только в случае с Укрэксимбанком, у которого только 479 тыс. вкладчиков-физлиц (менее миллиона), Кредобанк (660 тыс. чел.) и Банк Кредит Днепр (220 тыс. чел.).

Отмечаем: OBOZ.UA выступает за исполнение сторонами своих обязанностей согласно заключенным договорам. Мы приветствуем сотрудничество банков с клиентами, их открытость и переговоры, когда возникает потребность в реструктуризации кредитов или других обязательств, особенно в условиях военного положения, к чему неоднократно призвал и Нацбанк. Такой подход позволяет своевременно договариваться и избегать штрафа.

В то же время, поскольку редакция всегда отстаивала права клиентов, защищая их интересы, рост взысканных банками штрафов обозначили красным цветом. Но зеленым отметили показатели уменьшения наказаний более лояльных банков, которые идут на уступки и уменьшают взыскание с людей и бизнеса.

Из банков за 2024 год сильно сократили объем взысканных штрафов можно выделить:

1. Приватбанк – на 60,6 млн грн (на 41,2%), до 86,5 млн грн;

2. Сенс Банк – на 6,3 млн грн (на 55,3%), до 5,1 млн грн;

3. МТБ Банк – на 4,6 млн грн (на 82,6%), до 963 тыс. грн;

4. Банк инвестиций и сбережений – на 1,8 млн грн (на 80,1%), до 446 тыс. грн;

5. Окси Банк – на 986 тыс. грн (на 73,7%) до 351 тыс. грн. грн.

В 9-ку банков, которые не взимали штрафы в 2023-2024 годах, входят преимущественно корпоративные структуры (обслуживающие бизнес), как правило, с небольшой клиентской базой: Поликомбанк, Ситибанк, банк "Траст-Капитал", УБРР (Украинский банк реконструкции и развития), Кредит Европа Банк, Международный инвестиционный банк, Банк 3/4, Дойче Банк ДБУ, Банк Авангард.

Если говорить о наиболее строгих банках, наиболее увеличивших объемы взысканных штрафов, то можно выделить такую тройку:

1. Укрэксимбанк – на 27,7 млн грн (на 140,6%), до 47,4 млн грн;

2. А – Банк – на 17,2 млн грн (на 105,5%), до 33,7 млн грн;

3. Ощадбанк – на 16,4 млн грн (на 126%), до 29,6 млн грн.

А в ТОП-10 вошли и крупные розничные структуры, такие, как Универсалбанк (monobank), ПУМБ, Райффайзен Банк.

Как пояснили OBOZ.UA в банках, штрафы и пени они применяют как к бизнесу, так и к физлицам. Население могут наказывать, например, в рамках расчетно-кассового обслуживания, например, когда принудительно закрывают украинцам счета и возвращают людям свои средства после того, как они не прошли финансовый мониторинг – до 30% суммы счета. Это нововведение было начато во время войны, хотя и не всеми банками, а только некоторыми.

Но чаще финансовые санкции касаются проблемных кредитов.

"Пока договорами нашего банка предусмотрено содержание штрафа за невыполнение или несвоевременное выполнение условий кредитных договоров. Других штрафов для физических лиц не нашли", – объяснил OBOZ.UA заместитель председателя правления, ответственный за розничный бизнес Ощадбанка Антон Тютюн.

Юристы уточнили, что во время военного положения в Украине вводился мораторий за штрафование заемщиков, нарушающих договоры, но из него были исключения.

"Во-первых, штрафные льготы касаются исключительно кредитов для населения – наличных, карточных, автокредитов и ипотеки. Для ипотеки еще есть мораторий на обращение взыскания на ипотеку, но если в сделку вносились изменения, то это является основанием взимания находящейся в залоге недвижимости. Во-вторых, мораторий на штрафы распространяется только на лиц, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года не имели другой кредитной задолженности. То есть требований многие и не все граждане им отвечают", – объяснил OBOZ.UA старший партнер адвокатской компании "Портной и партнеры" Ростислав Кравец.

И добавил, что одновременно власть еще меняет правила.

"В начале полномасштабной войны в Украине ввели мораторий на штрафы по потребительским кредитам населения, а в декабре 2023-го вступил в силу новый закон №3498-IX с разными исключениями, который создал банкам лазейки для обхода этого моратория, когда они заключают новые кредитные соглашения. В условиях бездействия Нацбанка и других органов власти банки начали переподписание кредитных договоров, ничего не объясняя людям. Это теперь дает финансистам возможность применения различных финансовых наказаний для физлиц, которым не удается своевременно платить по кредитам", – отметил Кравец.