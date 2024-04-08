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На рынке сильно переписали цены: сколько стоят популярные продукты

Роман Костюченко
Рынки и компании
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На рынке сильно переписали цены на зелень

В Украине значительно подешевела зелень. Так, в начале апреля укроп на оптовом рынке "Шувар" продают в среднем по 160 грн, тогда как год назад он стоил 230 грн.

Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович. Она отметила:

  • зеленый лук снизился в цене с 115 грн до 85 грн;
  • петрушка – с 200 грн до 165 грн;
  • салат – с 165 грн до около 105 грн.

"Нынешнее снижение цен на зелень является результатом улучшения условий производства и увеличения объемов локального снабжения. Соответственно, предложение зелени на рынке достаточное, а предпосылок для роста цены пока нет", – говорится в сообщении.

В то же время, исходя из слов эксперта, в дальнейшем можно ожидать еще большего снижения цен. Ведь "цены на зелень в Украине значительно варьируются в зависимости от сезона":

  • в теплые месяцы ее цена обычно ниже;
  • "зимой цены растут из-за необходимости импорта или использования теплиц".

Какие цены в супермаркетах

В то же время салат в украинских супермаркетах подорожал. Так, по данным "Минфина", 8 апреля крупные сети продают его в среднем по 65,16 грн/170 грамм, что почти на 8 грн превышает среднюю цену марта.

В отдельных сетях он стоит 60,59-69,9 грн. Так:

  • Auchan – 69,9 грн;
  • Novus – 64,99 грн;
Сколько стоит салат в Novus
  • Megamarket – 60,59 грн.

А вот петрушка подешевела на 2,32 грн/100 грамм. 8 апреля ее продают в среднем по 32,7 грн. В частности:

  • Auchan – 23,9 грн;
  • Metro – 41,5 грн.
Цена на петрушку в Metro

Почти на 2 грн/100 грамм подешевел укроп – до средних 36,85 грн. Цены в супермаркетах:

  • Auchan – 27 грн;
  • Metro – 46,7 грн.
Стоимость укропа в Metro

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцам в ближайшее время не стоит ожидать значительного изменения стоимости продуктов питания. При этом основной тенденцией на рынке будет удешевление отдельных позиций – к примеру, овощей и яиц.

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