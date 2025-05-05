Всемирно известная компания заменит работников искусственным интеллектом: вместо кого будут работать алгоритмы

Компания Duolingo откажется от подрядчиков, переложив исполнение их функций на искусственный интеллект. Компания-разрабочтик популярного языкового приложения решила перейти на модель AI-first ("ИИ-в первую очередь") и планирует постепенно сокращать объем работ, выполняемых внешними подрядчиками.

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Об этом, как пишет The Verge, говорится во внутреннем письме соучредителя и гендиректора Duolingo Луиса фон Ана к сотрудникам, размещенном в LinkedIn. В нем так же говорится о планах компании постепенно прекращать привлекать подрядчиков к задачам, с которыми может справиться искусственный интеллект.

Такой переход, по словам руководителя, потребует переосмысления многих рабочих процессов: поскольку мелкие корректировки под человеческие потребности уже не сработают, отдельные системы придется создавать с нуля. При этом, по словам фон Ана, речь идет не о замене сотрудников искусственным интеллектом, а об устранении узких мест, чтобы люди могли сосредоточиться на творческих задачах, и решении реальных проблем вместо рутинных операций.

Но даже несмотря на постепенное сокращение контракторов, компания обещает инвестировать в обучение, менторство и инструменты для эффективного использования искусственного интеллекта внутри команд. В то же время, в письме описаны конструктивные ограничения, которые помогут реализовать замысел:

использование ИИ станет одним из критериев при найме и оценке эффективности;

дополнительные рабочие места будут выделяться только при их невозможной автоматизации.

Гендиректор отметил, что благодаря переходу на алгоритмы уже удалось заменить медленный ручной процесс создания контента, который без ИИ растянулся бы на десятилетия. "На разработку первых 100 курсов у нас ушло около 12 лет, а теперь мы способны создать и запустить почти 150 новых курсов примерно за год", – пишет Луис фон Ан.

Соучредитель Microsoft и миллиардер-филантроп Билл Гейтс ранее также озвучил прогноз, что развитие искусственного интеллекта в течение следующего десятилетия приведет к тому, что человеческие специалисты больше не будут нужны для выполнения большинства задач в мире. И хотя пока экспертиза ИИ недостаточна, в будущем ИИ-разработки смогут заменить в частности учителей и врачей.

"Благодаря искусственному интеллекту в течение следующего десятилетия это станет бесплатным, обыденным явлением – замечательные медицинские советы, замечательное репетиторство", – сказал Гейтс в эфире передачи The Tonight Show на канале NBC.

Как уже сообщал OBOZ.UA, специалисты Всемирного экономического форума прогнозируют, что искусственный интеллект станет одним из основных драйверов перемен. При этом с развитием автоматизации возникает опасность сокращения многочисленных профессий, таких как операторы ввода данных, кассиры, административные помощники и бухгалтеры.

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