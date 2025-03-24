Рынок труда ожидают кардинальные изменения: кого будут искать работодатели через 5 лет

К 2030 году прогнозируют, что будет создано 170 миллионов новых рабочих мест, а 92 миллиона исчезнут из-за технологической автоматизации. Наибольший спрос будет на специалистов в области ИТ, возобновляемой энергетики и автономного транспорта.

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Об этом говорится в отчете "Будущее рабочих мест-2025" от Всемирного экономического форума. Согласно отчету, технологии, которые развиваются со сверхбыстрыми темпами, уже активно трансформируют профессии, повышая спрос на новые специальности, сокращая потребность в традиционных профессиях.

Чтобы оставаться конкурентоспособными, специалисты должны уже сейчас готовиться к новым вызовам, овладевая соответствующими навыками. Один из главных факторов, изменяющих рынок труда – бурное развитие технологий, особенно в таких областях, как искусственный интеллект (ШИ) и большие данные.

Ожидается, что к концу 2025 года рост спроса на профессии в ИТ-сфере будет значительным. По прогнозам, к 2030 году наибольший спрос будет на таких специалистов:

специалисты по большим данным (+115% роста);

(+115% роста); инженеры финансовых технологий (финтех) (+85%);

(+85%); специалисты по искусственному интеллекту (+70%);

(+70%); разработчики программного обеспечения (+55%);

(+55%); специалисты по управлению безопасностью (+45%).

Искусственный интеллект, несомненно, станет одним из основных драйверов перемен. С 2023 г. уже наблюдается постепенное внедрение ИИ в бизнес-процессы, что позволяет компаниям повышать эффективность и производительность работников. Однако с развитием автоматизации возникает опасность сокращения многочисленных профессий, таких как операторы ввода данных, кассиры, административные помощники и бухгалтеры.

Зеленая экономика и борьба с изменениями климата будут также определять спрос на специалистов в следующем десятилетии. Одна из наиболее перспективных отраслей – возобновляемая энергетика. Специалисты по возобновляемой энергетике и экологической инженерии будут продолжать быть на пике популярности, демонстрируя рост спроса до 40%.

В то же время растет спрос на специалистов автономного и электрического транспорта, что становится результатом как технологических инноваций, так и требований к снижению выбросов и уменьшению экологического следа. В частности, к 2030 году будут активно расти профессии, связанные с электрическими автомобилями и автономными транспортными средствами.

Также следует отметить, что рынок труда получит новые возможности в сельском хозяйстве и агропромышленном секторе. В частности, фермеры и сельскохозяйственные работники продолжат воспользоваться спросом, а к 2030 году эти отрасли могут создать до 35 миллионов новых рабочих мест.

Изменения не ограничат только высокотехнологичные отрасли. Традиционные профессии также адаптируются к новым условиям. Например, в сфере услуг будут стабильно расти профессии, связанные с пищевой промышленностью, обслуживанием посетителей и медсестринством. В то же время профессии, связанные с обслуживанием клиентов, такие как кассиры, продавцы билетов и работники информационного обслуживания, испытывают значительное сокращение через автоматизацию и внедрение цифровых технологий.

Также в строительном секторе и сфере ремесленных профессий будет оставаться спрос на электриков и других технических специалистов. В то же время, в транспортном секторе состоится расслоение: спрос на водителей легких грузовиков и служб доставки будет расти, а вот на транспортных диспетчеров и кондукторов спрос значительно снизится.

Образовательный сектор продолжит демонстрировать стабильный рост. Особенно это касается учителей начального и дошкольного образования, где спрос будет оставаться стабильным из-за постоянной потребности в квалифицированных педагогах. Также наблюдается стабильный спрос на медицинские профессии, в частности медсестер и врачей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зарплаты в украинском ИТ-секторе продолжают расти, особенно для технических руководителей. Больше всего зарабатывают Engineering Director/VP/Head ($8136) и CTO/Technical Director ($7000), тогда как CEO и COO сталкиваются с негативными тенденциями в выплатах.

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