Vodafone готовит изменения в своих тарифах: как могут подорожать

Мобильный оператор Vodafone анонсировал изменение стоимости услуги "Год без абонплат" для новых подключений в ряде тарифов – в частности, Joice Pro 2023, Vodafone Light+. Изменения произойдут 13 января и, вероятно, повлияют на общую стоимость тарифов – не исключается, что те подорожают на 40-60 грн.

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Об изменеии стоимости услуги "Год без абонплат" сообщили в самом Vodafone. Там отметили, что речь идет о тарифах:

Vodafone Light+ – стоимость будет составлять 2 035 грн в год;

Joice (2023) – 2 860 грн в год;

Vodafone SuperNet Start 2023/Start+ – 2 600 грн в год;

Joice Start 2023/Start Special – 2 860 грн в год;

Joice Pro 2023 – 3 220 грн в год;

Joice Max 2023 – 3 990 грн в год.

В то же время, в техническом сообществе рынка телекоммуникаций MZU - Мобильная Связь Украины считают, что повышение стоимости услуги "Год без абонплат" приведет к общему росту стоимости тарифов. В частности, по их подсчетам:

Vodafone Light+ подорожает на 40 грн – до 185 грн/4 недели;

Joice – на 60 грн, до 260 грн/4 недели;

Joice Start/Start Special 2023 – на 60 грн, до 260 грн/4 недели;

Joice Pro 2023 – на 60 грн, до 320 грн/4 недели;

Joice Max 2023 – на 60 грн, до 390 грн/4 недели.

При этом там отметили:окончательную стоимость тарифов объявит сам Vodafone. Ожидается, что это произойдет после вступления в силу новых расценок на "Год без абонплат".

"Точная стоимость пакета услуг на 4 недели и возможные изменения в наполнении пакетов услуг будут сообщены после 13.01.2025", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, lifecell запустил новый тариф – "Лайфсет М". Его особенностью является комплексность – пользователи получат доступ сразу к 3-м услугам: мобильной связи, домашнего интернета, телевидения. Стоимость тарифа – 175 грн/4 недели.

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