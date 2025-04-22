VENETO приняла участие в одной из самых больших выставок мира по мебели и дизайну в Италии. Фото

Компания Veneto приняла участие в одной из самых крупных международных выставок Salone del Mobile в Милане. Ведущая мебельная ярмарка прошла 8-13 апреля. Новые модели мебели, представленные украинским производителем в Италии, вызвали высокий интерес у посетителей.

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Об этом пишет Royal Design. Veneto вместе с другими украинскими компаниями презентовала свои новинки на коллективном стенде UKRAINE.DESIGN.BRAND в одном из павильонов Fiera Milano.

Уже третий год Veneto объединяется с другими отечественными брендами для участия во всемирно известной выставке Salone del Mobile, которая проводится ежегодно с 1961 года. В этом году основное внимание экспозиции было сосредоточено на темах устойчивого развития и использования экологических материалов.

Выставка собрала более 2000 экспонентов со всего мира. Она является ключевым моментом в календаре индустрии дизайна и не только освещает современные тенденции, но и выступает как яркая лаборатория для экспериментов и перекрестного опыления в дизайнерском сообществе.

Поэтому участие украинского производителя в Salone del Mobile – это не просто презентация новых продуктов компании, но и громкая заявка о силе украинского дизайна. Констатация того, что, несмотря на войну, наши компании продолжают творить, развиваться и представлять Украину на самом высоком мировом уровне.

Представленная на выставке продукция Veneto вызвала у посетителей живейший интерес.

Понравился им стеклянный шкаф Kodama от Veneto, сочетающий элегантность и функциональность. Изготовлен из экологически чистых материалов, каркас – из натурального дуба. Минималистичный дизайн, чистые линии и прочная конструкция шкафа делают его вневременным дополнением как к современному, так и классическому интерьеру.

Veneto также представила кровать Тринити, которую смело можно назвать шедевром стиля и комфорта.

Скульптурное изголовье и плавные линии придают элегантности, которая не подвластна времени. Гладкие металлические ножки придают современный вид, а высококачественные экологически чистые материалы обеспечивают долговечность и комфорт.

Элегантная и современная тумба под телевизор, изготовленная из натурального дуба, имеет три выдвижных ящика и открытое отделение для медиаустройств и аксессуаров.

Кресло Hanko изготовлено из прочных и экологически чистых материалов, стильно и долговечно, идеально подходит для обеденной зоны, рабочего места или гостиной. Кресло из массива дуба, имеет элегантный дизайн и мягкое текстильное сиденье. Эргономичная форма спинки обеспечивает комфорт даже при длительном использовании.

Элегантная и минималистичная металлическая тумбочка с тремя полками – идеальное дополнение к любой спальне или гостиной.

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