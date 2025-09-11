В Viber появится новая несподівана функция: кто сможет воспользоваться

В популярном мессенджере Viber появится новая функция – маркетплейс для поиска местного бизнеса. Сервис станет доступным всем пользователям уже в ближайшие недели.

Видео дня

Об этом сообщили в официальном сообществе Rakuten Viber Ukraine. Отмечается, что в маркетплейсе можно будет не только искать услуги в своей местности, но и лично общаться с бизнесами.

Доступ к сервису откроется для всех пользователей в течение ближайших недель – соответствующая кнопка появится на месте функции "Полезное" внизу экрана. Постепенно его будут наполнять новыми функциями и инструментами для бизнесов, а новые компании смогут присоединиться к маркетплейсу через бесплатные бизнес-профили в Viber.

Особенности нового сервиса

Искать локальные бизнесы можно будет по названию конкретного продавца, категории или в рекомендованных предложениях .

. Просматривать профили компаний, каталоги товаров или услуг и общаться с представителями бизнеса пользователи смогут, не раскрывая номер телефона .

. Чтобы увидеть ближайшие компании, надо будет предоставить доступ к своей геолокации, иначе будут отображаться бизнесы на основе общей информации о местонахождении.

После перемещения по Украине результаты автоматически обновляются.

В списке будут выделены самые актуальные и активные компании – это упростит поиск локальных предложений.

В целом цель разработчиков приложения – способствовать развитию общин, предоставив людям и компаниям возможность непосредственного и безопасного общения.

Маркетплейсы других компаний: Monobank

В 2024 году МопоЬапк запустил маркеплейс market by mono, которым могут воспользоваться украинские ритейлеры техники. Товары на маркетплейсе можно купить без переплат и скрытых тарифов по программе "Покупка частями".

Но летом 2025-го этот сервис и другие услуги банка в целом "легли" под натиском покупателей брендового "monoпива". Банк выставил на продажу 4700 банок напитка по 3 гривны, и украинцы мгновенно бросились оформлять заказы. Кроме МопоЬапк, упали также API "Новой почты".

Основатель компании Олег Гороховский назвал это "плохой репетицией", и пообещал повторить акцию на следующий день – с пивом по 2 гривны, как компенсацию за сбои в системе.

Также OBOZ.UA сообщал, что разработчики Monobank добавили новую функцию – теперь пользователи могут пожаловаться на "Банки". Таким образом, они смогут бороться со сборами, которые они считают мошенническими.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!