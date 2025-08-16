В "Укрзалізниці" рассказали, когда появляются в продаже билеты: что следует знать пассажирам

На поезда по территории Украины билеты появляются в доступе в 08:00 за 20 суток до даты отправления. При том есть целый ряд исключений.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці" на странице в Facebook. В 8:00 утра за 10 суток до отправления стартует:

продажа билетов на Павлоградское, Херсонское, Николаевское, частично Краматорское, Сумское и Черниговское направления.

направления. продажа билетов на электропоезда и дизель-поездакатегории "Региональный поезд" (рейсы имеют номера 800-899).

Продажа билетов на пригородные поезда в билетных кассах вокзалов стартует в день отправления.

Международное сообщение. Продажа билетов в польском направлении (Перемышль, Хелм, Варшава), стартует в 09:00, за 20 дней до даты отправления.

Билеты в молдавском, словацком, австрийском и венгерском направлениях можно приобрести с 08:00 утра за 20 суток. Все продажи стартуют одновременно на сайте Укрзализныци и в приложении.

"Если во время пикового периода вы не успели забронировать билет, советуем настроить отслеживание и автовыкуп в приложении. Благодаря автовыкупу вы можете указать желаемую полку и количество мест. Подключите карту к приложению и система купит билет, как только он станет доступным. Советуем не устанавливать много фильтров при настройке автовыкупа - это увеличит шансы на приобретение билетов", – советуют в "Укрзалізниці".

За что "Укрзалізниця" может заблокировать ваш аккаунт в приложении

Чрезмерное количество резерваций.

Подозрительным считается, когда один аккаунт систематически блокирует места для оплаты на 15 минут, но саму оплату не осуществляет.

Чрезмерное количество поисковых запросов по конкретному направлению или хаотичные запросы.

Пользователь перегружает систему постоянными поисками билетов. Часто так работают бот-аккаунты – поэтому такие действия блокируются моментально.

Количество аккаунтов, привязанных к одной банковской карте.

Иногда к разным аккаунтам может быть привязана одна банковская карта –, чтобы скрыть билетные спекуляции).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине фиксируется существенный дефицит железнодорожных билетов. По данным "Укрзалізниці", по самым популярным направлениям (Киев – Львов, Киев – Одесса и т.д.) на 1 место претендуют сразу 5-8 пассажиров, из-за чего билеты раскупают сразу после открытия продаж.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!