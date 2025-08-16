В "Укрзалізниці" рассказали, когда появляются в продаже билеты: что следует знать пассажирам
На поезда по территории Украины билеты появляются в доступе в 08:00 за 20 суток до даты отправления. При том есть целый ряд исключений.
Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці" на странице в Facebook. В 8:00 утра за 10 суток до отправления стартует:
- продажа билетов на Павлоградское, Херсонское, Николаевское, частично Краматорское, Сумское и Черниговское направления.
- продажа билетов на электропоезда и дизель-поездакатегории "Региональный поезд" (рейсы имеют номера 800-899).
Продажа билетов на пригородные поезда в билетных кассах вокзалов стартует в день отправления.
Международное сообщение. Продажа билетов в польском направлении (Перемышль, Хелм, Варшава), стартует в 09:00, за 20 дней до даты отправления.
Билеты в молдавском, словацком, австрийском и венгерском направлениях можно приобрести с 08:00 утра за 20 суток. Все продажи стартуют одновременно на сайте Укрзализныци и в приложении.
"Если во время пикового периода вы не успели забронировать билет, советуем настроить отслеживание и автовыкуп в приложении. Благодаря автовыкупу вы можете указать желаемую полку и количество мест. Подключите карту к приложению и система купит билет, как только он станет доступным. Советуем не устанавливать много фильтров при настройке автовыкупа - это увеличит шансы на приобретение билетов", – советуют в "Укрзалізниці".
За что "Укрзалізниця" может заблокировать ваш аккаунт в приложении
- Чрезмерное количество резерваций.
Подозрительным считается, когда один аккаунт систематически блокирует места для оплаты на 15 минут, но саму оплату не осуществляет.
- Чрезмерное количество поисковых запросов по конкретному направлению или хаотичные запросы.
Пользователь перегружает систему постоянными поисками билетов. Часто так работают бот-аккаунты – поэтому такие действия блокируются моментально.
- Количество аккаунтов, привязанных к одной банковской карте.
Иногда к разным аккаунтам может быть привязана одна банковская карта –, чтобы скрыть билетные спекуляции).
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине фиксируется существенный дефицит железнодорожных билетов. По данным "Укрзалізниці", по самым популярным направлениям (Киев – Львов, Киев – Одесса и т.д.) на 1 место претендуют сразу 5-8 пассажиров, из-за чего билеты раскупают сразу после открытия продаж.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!