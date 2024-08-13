Украина добилась своего в иске к России из-за Крыма: международный арбитраж вынес решение

Украина добилась рассмотрения Арбитражным трибуналом в Париже иска, который "Укрэнерго" подало к России в 2019 году. Соответствующую юрисдикцию суда признали 5 августа.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". В компании отметили, что рассмотрение дела именно парижским Арбитражным трибуналом назначила Постоянная палата третейского суда.

Иски "Укрэнерго" касаются выплаты компенсации за незаконно экспроприированные Россией энергетические активы и инвестиции в Крыму. В частности, речь идет об имуществе общей стоимостью 527 млн евро:

17 подстанций;

более 1300 км линий электропередачи.

Иск в международный Арбитражный трибунал НЭК "Укрэнерго" подала еще в 2019 году, но рассмотрение дела началось только в конце 2020-го. Решение об отклонении жалоб россиян наконец открывает путь к рассмотрению дела по существу. В отличие от других подобных дел по искам украинских компаний против государства-агрессора, в суде по представлению "Укрэнерго" – Россия активно участвует: представители генеральной прокуратуры РФ присутствуют во время заседаний трибунала.

"Арбитрам понадобилось 11 месяцев, чтобы проанализировать аргументы сторон и принять свое решение по юрисдикции рассмотрения дела. Сейчас мы готовимся к следующим этапам разбирательства в суде. Понимаем, что этот путь будет еще продолжительным и достаточно сложным. Но в конце концов агрессор до последней копейки заплатит за ущерб, нанесенный украинской энергосистеме", – отметили в "Укрэнерго".

Как уже сообщал OBOZ.UA, в мае Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес решение о взыскании двух пассажирских самолетов российской авиакомпании "Ильюшин Финанс Ко." в доход государства. До начала и во время полномасштабного вторжения компания системно сотрудничает с высшим политическим руководством РФ и участвует в материально-техническом обеспечении вооруженной агрессии РФ.

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