В Украине запускают "специальный" поезд по популярному маршруту: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" вернула в Одессу скоростной поезд Интерсити+. На первых порах он будет осуществлять рейсы по популярному маршруту в тестовом порядке и лишь в течение 3 дней – 3,4 и 5 мая.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:

поезд получил номер 761/762 Київ;

билеты уже доступны в продаже.

"Укрзалізниця" в тестовом режиме возвращает в Одессу скоростной поезд Интерсити+. Поезд №761/762 Киев – Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

Как рассказали в "Укрзалізниці", из Киева поезд будет отправляться в 06:03. Прибывать в Одессу – в 13:34.

Из Одессы поезд будет отправляться в 14:20. Прибывать в Киев в 21:50.

Сколько стоят билеты

На 3 апреля билеты на рейс из Киева в Одессу продаются в сидячие вагоны 1-го и 2-го класса. Их стоимость:

1 класс – 992,65 грн;

2 класс – 509,08 грн.

В обратную сторону билеты продаются также в сидячие вагоны 1-го и 2-го класса. И купить их можно по той же цене.

Где купить билеты

Купить же билеты можно в приложении "Укрзалізниці". А также:

в чат-ботах;

на сайте компании;

в кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же глава правления "Укрзалізниці" Евгений Лященко сообщил, что повышение стоимости билетов на внутренние поезда в 2024 году не планируется. А вот по заграничным ситуация пока не ясна – ведь в этом случае действует совместное с международными партнерами ценообразование.

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