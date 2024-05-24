В Украине вакансии "с бронированием" предлагают кассирам, разнорабочим и охранникам, а аграрии и перевозчики жалуются на правила

В Украине вакансии с отметкой "с бронированием" предлагают для пиарщиков, кассиров, разнорабочих. Работодатели получают возможность бронировать своих сотрудников, а затем используют это как конкурентное преимущество в поиске рабочих.

Как говорится в материале OBOZ.UA, на Work.ua появилась специальная отметка для рабочих мест с бронированием. Среди таких вакансий: кассиры в супермаркетах, охранники, юристы, пиарщики. Однако бронировать сотрудников удается не всем компаниям.

Ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (УАР) Денис Марчук в эфире телемарафона заявил, что необходимо ускорить процесс бронирования. "В Украине разрабатывался проект электронного бронирования, которое должно занимать один-два дня. Очень ожидаем его принятия", - отметил представитель ВАР. Дело в том, что процесс бронирования может занять месяцы, а мобилизация сотрудника занимает считанные дни.

Есть проблемы и с логистикой. Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины (АсМАП) Владимир Балин на своей пресс-конференции заявил, что по состоянию на начало мая международные перевозчики забронировали от мобилизации менее 5% работников. Водители, у которых нет брони, отказываются выходить на рейсы.

Проблемы ощутили на себе и застройщики. На поиск сотрудников приходится тратить на 50% больше времени. По данным Конфедерации работодателей Украины, строительная отрасль за более чем два года войны потеряла более 100 тысяч рабочих.

Конечно, без мобилизации невозможно защищать страну. Но и без рабочей экономики невозможно удерживать войско даже с огромной поддержкой западных партнеров. Поэтому властям приходится искать баланс

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

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