В Украине стабилизировались цены на важные продукты: почему изменилась стоимость и что будет дальше

В Украине цены на молочную продукцию временно стабилизировались, однако отдельные товары, такие как сливочное масло, кефир и сыры, подорожали на 2-4%. Среди основных причин стабилизации цен – снижение потребления, избыток молока-сырья и сокращение экспорта в праздничный период.

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Об этом рассказал аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили. Цены на большинство молочных продуктов в декабре остались почти без изменений.

Стоимость основных позиций, таких как пастеризованное молоко, сметана, йогурты и сыр, повысилась лишь незначительно. По словам экспертов, рост составил от 0,1 до 4%. Однако максимальные и минимальные цены на отдельные товары, такие как сыр Моцарелла даже немного снизились.

Динамика цен на молочные продукты.

молоко пастеризованное жирностью 2,5%:

Средняя цена составляет 55,45 грн/кг, что на 1% больше месяца назад и на 20% больше, чем в декабре прошлого года. Самое дешевое молоко стоит 36,09 грн/кг, а самое дорогое – 81,56 грн/кг.

кефир жирностью 2,5%;

Стоимость выросла на 2,5% и теперь составляет 66,50 грн/кг. Самая низкая цена зафиксирована на кефир "Ашан" – 39,89 грн/кг, а самая высокая – 116,75 грн/кг.

сметана жирностью 15%;

В среднем стоит 159,49 грн/кг, что на 1,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Самая дешевая сметана стоит 104,75 грн/кг, а самая дорогая – 221,47 грн/кг.

йогурт питьевой;

Средняя цена составляет 101,95 грн/кг, что почти не изменилось по сравнению с ноябрем (+0,1%). Самый дешевый йогурт стоит 63,97 грн/кг, самый дорогой – 128,44 грн/кг.

сыр кисломолочный жирностью 9%;

Средняя цена – 261,41 грн/кг, повышение составило 1,6%. Самый дешевый кисломолочный творог стоит 189,50 грн/кг, самый дорогой – 349,95 грн/кг.

сливочное масло жирностью 73%.

Стоимость выросла на 4% и теперь составляет 540,97 грн/кг, что на 30% больше, чем в прошлом. Самое дешевое масло стоит 429,44 грн/кг, а самое дорогое – 657,94 грн/кг.

Аналитики связывают стабилизацию цен с несколькими факторами. А именно:

снижение потребления молочной продукции;

Из-за постоянного повышения цен украинцы с доходами ниже среднего вынуждены уменьшать потребление молочных продуктов или заменять их более дешевыми альтернативами. Например, спреды все чаще становятся альтернативой сливочному маслу.

избыток молока-сырья;

Во второй половине декабря спрос на молоко-сырье со стороны молокоперерабатывающих предприятий сократился, что привело к образованию излишков. Это явилось одной из причин замедления роста цен.

сокращение экспортной активности.

В период новогодних праздников экспорт молочной продукции традиционно снижается. Кроме того, снижение цен на сливочное масло в США, Новой Зеландии и европейских странах удерживает украинских экспортеров, что также влияет на стабилизацию внутренних цен.

Эксперты прогнозируют, что запасы сливочного масла, которые накапливаются на складах, могут способствовать дальнейшему снижению цен на этот продукт. В частности, стабилизации цен на европейском рынке способствовало решению Польши продать 1 тыс. тонн масла из стратегических запасов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на яблоки в Украине бьют рекорды, но долго сохраняться такими не смогут, поскольку местный потребитель просто не может себе позволить их приобрести. Впрочем, на экспортном рынке высокие цены могут сохраняться долгосрочно.

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