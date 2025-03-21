В Украине создали новое агентство, будет заниматься азартными играми: как назвали

В Украине создали агентство ПлейСити, которое будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере. Соответствующее решение принял Кабмин. Фактически ПлейСити будет действовать вместо ранее упраздненной Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

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О создании агентства сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил, что:

ПлейСити будет действовать как центральный орган исполнительной власти;

деятельность агентства будет направляться и координируется Кабмином через министра цифровой трансформации;

ПлейСити будет реализовать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере.

В свою очередь, председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил: полномочия КРАИЛ прекращаются с 1 апреля 2025 года. Поэтому перед новым органом "поставлен серьезный вызов – как можно быстрее восстановить контроль и обеспечить непрерывность государственного надзора в сфере азартных игр".

Напомним: в конце 2024 года в Верхоной Раде приняли закон №9256-д о ликвидации КРАИЛ усилении контроля за игорным бизнесом. В начале 2025 года документ подписал президент Владимир Зеленский.

А в феврале 2025 года Кабинет министров передал функции по регулированию азартных игр и лотерей от КРАИЛ Министерству цифровой трансформации. "Возложены на Министерство цифровой трансформации функции по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере", – сообщил тогда Мельничук.

В свою очередь, глава министерства Михаил Федроров уже пообещал усилить меры по борьбе с незаконными игорными платформами.

"Мы делаем параметральную систему: стреляем в разные реестры, проверяем, нет ли компании в санкционных списках, нет ли налоговых долгов. Если все в порядке – автоматом лицензия выдается. ... Мы вообще хотим электронную систему, которая сразу отправляет всем операторам информацию о блокировке зеркал нелегальных сайтов. Мы будем их фигачить постоянно. Они просто устанут их создавать", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за 2024 год украинцы потратили рекордные 158 млрд грн на азартные игры. При этом за январь-ноябрь 2024 среднемесячные расходы на пополнение игровых счетов составляли 12,7 млрд грн.

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