В Украине активно сдают в аренду государственную землю: сколько уже получили денег

Осенью Государственный земельный банк начал предоставлять в субаренду находящуюся в государственной собственности землю – на конкурентной основе через платформу Прозорро.Продажи. Это уже принесло государственным и местным бюджетам 224 млн грн.

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Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: аукционы проходили в течение 2 месяцев. За это время:

Было проведено 209 аукционов субаренды участков общей площадью 19 164 гектара.

Победители торгов приняли на себя обязательства по уплате более 660 млн грн (с учетом НДС).

С победителями аукционов было заключено 87 соглашений.

Ими оказались фермерские хозяйства. А также малые и средние сельскохозяйственные предприятия.

"Благодаря высокой конкуренции (в среднем на участок претендуют 11 участников торгов, а всего на них было подано 2 107 заявок) конечная цена росла в среднем в 9 раз по сравнению со стартовой. Средняя стоимость субаренды 1 гектара земли увеличилась до 28,9 тыс. грн в год", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: рекордной продажей стал участок на 3968,9 гектара в Кировоградской области. За него соревновались претенденты из пяти регионов, а цена выросла со стартовых 12,2 млн грн до 133 млн грн.

Напомним: "Земельный банк" – это проект Фонда государственного имущества Украины. Он запустил, как утверждается, прозрачный и эффективный рынок аренды государственных с/х земель через онлайн-аукционы.

"Этот новый инвестиционный продукт позволит каждому украинцу начать собственное дело, арендовав земельный участок через онлайн-аукцион на Прозорро.Продажи. Этот инструмент делает невозможным коррупцию и убирает любые теневые схемы", – рассказали в фонде.

Согласно правилам банка, брать в аренду государственные земли может любой резидент Украины. В частности:

вынужденно перемещенные лица;

фермеры;

ветераны войны;

частные предприниматели;

сельскохозяйственные компании.

Срок предоставления земли в аренду зависит от категории земельного участка. Так:

на 14 лет предоставляется в пользование земля для выращивания однолетних насаждений;

на 25 лет – для выращивания многолетних насаждений.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине снизились цены на землю сельхозназначения. В ноябре 2024 года средняя стоимость гектара составила 50 475 грн, что почти на 2 000 грн ниже октябрьской стоимости.

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